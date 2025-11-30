خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیات انتخاب بخش آثار رادیو تئاتر جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر معرفی شدند

هیات انتخاب بخش آثار رادیو تئاتر جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر معرفی شدند
کد خبر : 1720888
لینک کوتاه کپی شد.

فرهنگ جولایی، فریبا متخصص و داریوش مودبیان به عنوان هیات انتخاب بخش آثار رادیو تئاتر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، اعضای هیات انتخاب بخش آثار رادیوتئاتر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری برگزار می‌شود، معرفی شدند. 

بر این اساس، فرهنگ جولایی، فریبا متخصص و داریوش مودبیان انتخاب آثار بخش رادیو تئاتر جشنواره را برعهده دارند. 

مدیریت بخش رادیو تئاتر برعهده امین رهبر است و آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت تقاضای شرکت در آن تا ۲۵ آذر خواهد بود. 

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری وحید فخر موسوی بهمن ماه امسال برگزار و بخش رادیو تئاتر نیز دی ماه سال جاری در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود