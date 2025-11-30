هیات انتخاب بخش آثار رادیو تئاتر جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، اعضای هیات انتخاب بخش آثار رادیوتئاتر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری برگزار می‌شود، معرفی شدند.

بر این اساس، فرهنگ جولایی، فریبا متخصص و داریوش مودبیان انتخاب آثار بخش رادیو تئاتر جشنواره را برعهده دارند.

مدیریت بخش رادیو تئاتر برعهده امین رهبر است و آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت تقاضای شرکت در آن تا ۲۵ آذر خواهد بود.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری وحید فخر موسوی بهمن ماه امسال برگزار و بخش رادیو تئاتر نیز دی ماه سال جاری در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

