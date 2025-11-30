فراخوان سومین نمایشگاه صنعت موسیقی ایران منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه دائمی نمایشگاه صنعت موسیقی ایران و صنایع وابسته، این نمایشگاه با هدف ایجاد بستری حرفه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها، محصولات، شرکت‌ها و نوآوری‌های صنعت موسیقی ایران از تاریخ ۳۰ دی تا ۳ بهمن سال جاری در مرکز نمایشگاهی ایرانمال برگزار می‌شود و میزبان مجموعه گسترده‌ای از فعالان و متخصصان این حوزه خواهد بود.

تمامی فعالان و علاقمندان حوزه موسیقی شامل تولیدکنندگان سازهای ایرانی، کلاسیک و سازهای ابداعی؛ عرضه‌کنندگان ملزومات و ادوات نوازندگی؛ شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده تجهیزات صدابرداری و پخش موسیقی؛ طراحان و ارائه‌دهندگان تجهیزات استودیوهای ضبط؛ ناشران موسیقی؛ مؤسسات و گروه‌های پژوهشی؛ گروه‌های اجرای موسیقی؛ آموزشگاه‌ها و استارتاپ‌های فعال در صنایع خلاق موسیقی ، می‌توانند در این رویداد حضور پیدا کنند.

علاقمندان برای ثبت‌نام، مشاهده اطلاعات و رزرو غرفه می‌توانند به وب‌سایت رسمی دبیرخانه به نشانی toranjgroup.com مراجعه کنند.

سومین نمایشگاه صنعت موسیقی ایران از ۳۰ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاهی ایران‌مال برگزار خواهد شد و بر اساس اعلام دبیرخانه، این دوره با برنامه‌های جانبی تخصصی، نشست‌ها، کارگاه‌ها و رویدادهای مرتبط همراه خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو غرفه، راه‌های ارتباطی زیر در دسترس است: ۸۸۹۴۱۴۵۹ – ۰۹۹۶۲۲۸۳۴۹۲

