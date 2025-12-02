به‌گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود ثبت عرصه بازار تاریخی تهران در فهرست آثار ملی کشور، وضعیت حفاظتی آن چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود. همین چند روز پیش بود که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران به وضعیت بحرانی 11 ساختمان در بازار بزرگ تهران اشاره و روند ایمن‌سازی این محدوده را بسیار کند عنوان کرد.

بر اساس گفته‌های قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، روزانه یک و نیم میلیون نفر در بازار بزرگ تهران تردد می‌کنند اما یک اتصال ساده در سیم‌کشی‌ها می‌تواند آتش سوزی گسترده ایجاد کند.

براساس گفته‌های مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی جلسات متعددی هم در راستای ایمنی بازار با هیات امنا، کسبه و دستگاه‌های مرتبط برگزار شده اما به گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشاسی کار به آن شکلی که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود و سراهای زیادی در این محدوده ناایمن هستند. او تاکید کرده است، یک اتصال ساده در سیم‌کشی‌ها می‌تواند آتش‌سوزی گسترده ایجاد کند.

خبرگزاری ایلنا در همین رابطه با مرتضی‌ ادیب‌زاده معاون اداره میراث‌فرهنگی استان تهران گفتگو کرد. او در این گفتگو به عرصه بازار تاریخی تهران اشاره کرد که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و مشمول ضوابط حفاظتی میراث‌فرهنگی می‌شود.

ادیب‌زاده افزود: درحال‌حاضر ما در بازار تاریخی تهران چند لایه حفاظتی برای میراث‌فرهنگی در نظر‌ گرفتیم که در محدوده سفید رنگ آن کمترین اعمال ضابطه را داریم. اما در خصوص ایمنی بازار و احتمال حریق و آتش‌سوزی، در سالهای گذشته اداره میراث‌فرهنگی استان تهران با شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی جلسات مشترکی داشته و موضوع ایمنی بازار را در دستور کار دادیم.

او افزود: در همین راستان مصوباتی هم داشته‌ایم و حتی سازمان‌ آتش‌نشانی هم طرح‌هایی ارائه کرد که روی جداره‌های بازار با هدف اطفای حریق و مسائل مربوط به حوزه ایمنی و جلوگیری از آتش‌سوزی بتوانند اقداماتی انجام دهند در نهایت طرح‌‌های سازمان آتش‌نشانی هم به‌ تصویب رسید اما منوط به اینکه جداره‌های تاریخی و ارزشمند آن حفظ شود و دچار کوچکترین مداخله‌ای نشود.

معاون میراث‌فرهنگی استان تهران افزود: موضوع حفاظت از بازار تاریخی تهران نه تنها مورد تاکید میراث فرهنگی که مورد تاکید استاندار تهران است ‌به‌طوری که طی بازدیدی که استاندار تهران اخیرا از بازار تاریخی تهران داشتند، دستگاه‌ها را از جمله اداره میراث‌فرهنگی استان تهران را مکلف کرد تا اولویت‌های اضطراری بازار در حوزه ایمنی احصا شود و میراث‌فرهنگی هم وظیفه خود را در حفاظت از بناهای تاریخی بازار با رویکرد حفاظتی و همچنین در راستای ایمنی بازار تهران انجام خواهد داد.

به‌‌گفته معاون میراث‌فرهنگی استان‌ تهران، طبق برآوردها و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته 14 نقطه اضطراری که نیاز به مرمت‌های اضطراری سازه‌ای داشتند احصاء شده و از آنجا که اعتبارات میراث‌فرهنگی بسیار محدود است، مکاتباتی برای تامین اعتبار آن صورت گرفته است.

ادیب زاده اعلام کرد: بازار تاریخی تهران پهنه بسیار بزرگی است و پیچیدگی‌ها و مسائل خاص خود را دارد که مستلزم همکاری چند جانبه تمام دستگاه‌ها و حتی بازاریان است. خوشبختانه بازاریان پیش از این پیگیری‌های بسیاری داشتند و تجارب موفقی هم در زمینه همکاری‌های مشترک و اقدامات حفاظتی و مرمتی با کسبه داشته‌ایم از جمله مرمت تیمچه حاجب الدوله و چندین سرا و تیمچه دیگر که در راستای ایمن‌سازی بازار صورت گرفت.

او به موضوع تاسیسات و سیم‌کشی‌های غیراصولی در بازار تهران اشاره کرد و ادامه داد: موضوع تاسیسات برق و سیم‌کشی‌ها و الحاقات غیرضروری که به صورت غیراستاندارد در دهه‌های گذشته و دوره‌های مختلف ایجاد شده و کماکان ادامه دارد و متاسفانه آسیب‌های جدی بازار است که مورد توجه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مربوطه هم قرار گرفته است.

ادیب‌زاده افزود: ما در راسته‌های تاریخی بازار در گذرها و تقریبا در بیشتر نقاط بازار با این آسیب‌ها مواجه هستیم. هرچند که در دوره‌های مختلف، شهرداری تهران و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران اقدامات خوبی انجام داده‌اند اما این موارد باید با پیگیری‌های بیشتر ادامه پیدا کند درحال‌حاضر طرح‌هایی را در دست بررسی داریم که به صورت مشترک قرار است در بازار تهران اجرا شود اما قطعا بازار تهران نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها دارد که بتوانند در راستای ایمنی اقدامات موثری را انجام بدهند.

او گفت: دستگاه‌ها باید بدانند که ضوابط حفاظتی میراث‌فرهنگی قطعا یک مانع نیست و اداره میراث‌فرهنگی از اینکه در حفاظت و ایمنی بازار با کسبه و شهرداری مشارکت داشته باشد، اسقبال می‌کند. در این خصوص اخیرا با شهردار منطقه 12 به اتفاق مدیرکل استان بازدیدی را ااز بازار تاریخی تهران داشتیم و تمام موارد مهمی که مورد نظر کسبه بود مطرح و تصمیماتی گرفته شد که در قالب برنامه مشترک قرار است به‌زودی اقدام و به سرانجام برسانیم.

