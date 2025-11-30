خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی؛

کارگاه «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» برگزار می‌شود

کارگاه «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» برگزار می‌شود
کد خبر : 1720825
لینک کوتاه کپی شد.

کارگاه آموزشی «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» توسط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با تدریس نصیر حیدریان، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بنیاد رودکی،  مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی، به‌ منظور ارتقای توان تخصصی هنرجویان و فعالان عرصه موسیقی، کارگاه آموزشی «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» را با تدریس نصیر حیدریان برگزار می‌کند. 

این کارگاه که در ادامه برنامه‌های علمی و مهارتی بنیاد رودکی طراحی شده، با هدف ارائه تحلیلی روشن و کاربردی از نقش رهبر ارکستر در ساختار حرفه‌ای موسیقی تدارک دیده شده و برای تمامی علاقه‌مندان در سنین و گرایش‌های مختلف موسیقایی قابل استفاده است. در این دوره، مسیر تبدیل‌شدن به یک رهبر ارکستر کارآزموده با رویکردی آموزشی تشریح می‌شود؛ از ضرورت تحصیلات دانشگاهی و کسب تجربه در کنار رهبران برجسته تا آشنایی با نقش مهم کرپتیتور (آکوپانیست) و شیوه‌های کسب مهارت‌های عملی زیر نظر رهبر ارکستر. 

همچنین در بخش دیگر این کارگاه، مفاهیم کلیدی همچون رابطه متقابل رهبر و اعضای ارکستر، روان‌شناسی تعامل با نوازندگان و تکنیک‌های بنیادین تا پیشرفته رهبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی این دوره، ارائه تصویری دقیق از وظایف، توانایی‌ها و جایگاه رهبر ارکستر در سازوکار حرفه‌ای موسیقی است. 

این کارگاه روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در تالار رودکی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۶۶۷۴۳۳۵۸ و ۶۶۷۴۳۳۵۹ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود