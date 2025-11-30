توسط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی؛
کارگاه «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» برگزار میشود
کارگاه آموزشی «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» توسط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با تدریس نصیر حیدریان، برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی، به منظور ارتقای توان تخصصی هنرجویان و فعالان عرصه موسیقی، کارگاه آموزشی «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» را با تدریس نصیر حیدریان برگزار میکند.
این کارگاه که در ادامه برنامههای علمی و مهارتی بنیاد رودکی طراحی شده، با هدف ارائه تحلیلی روشن و کاربردی از نقش رهبر ارکستر در ساختار حرفهای موسیقی تدارک دیده شده و برای تمامی علاقهمندان در سنین و گرایشهای مختلف موسیقایی قابل استفاده است. در این دوره، مسیر تبدیلشدن به یک رهبر ارکستر کارآزموده با رویکردی آموزشی تشریح میشود؛ از ضرورت تحصیلات دانشگاهی و کسب تجربه در کنار رهبران برجسته تا آشنایی با نقش مهم کرپتیتور (آکوپانیست) و شیوههای کسب مهارتهای عملی زیر نظر رهبر ارکستر.
همچنین در بخش دیگر این کارگاه، مفاهیم کلیدی همچون رابطه متقابل رهبر و اعضای ارکستر، روانشناسی تعامل با نوازندگان و تکنیکهای بنیادین تا پیشرفته رهبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی این دوره، ارائه تصویری دقیق از وظایف، تواناییها و جایگاه رهبر ارکستر در سازوکار حرفهای موسیقی است.
این کارگاه روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در تالار رودکی برگزار میشود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۶۶۷۴۳۳۵۸ و ۶۶۷۴۳۳۵۹ تماس بگیرند.