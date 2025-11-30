خبرگزاری کار ایران
رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا، جایزه «افسانه سپهر» را به ایران می‌آورد

کد خبر : 1720819
مهم‌ترین جایزه‌ی چهارمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن «تانزانایت» در کشور تانزانیا، به انیمیشن بلند «افسانه سپهر» اهدا شد.

به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه این رویداد بین المللی که مهم‌ترین جشنواره تخصصی انیمیشن در تانزانیا به شمار می‌رود، عصر روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

پویانمایی افسانه سپهر، با آثاری از کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان رقابت کرده است که در این در این مراسم، جایزه اصلی بخش «انیمیشن‌های بلند» به انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر»، ساخته مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌ کنندگی مهدی جعفری جوزانی تعلق گرفت.

امیلیان هیروا، مدیر جشنواره بین‌المللی تانزانایت، این رویداد را سکویی برای رقابت سازندگان انیمیشن از کشورهای مختلف دانست؛ فرصتی که به گفته‌ی او موجب آشنایی و تبادل ایده میان انیماتورهای تانزانیایی و هنرمندان دیگر کشورها می‌شود.

او افزود: در این دوره صدها اثر از بیش از ۶۰ کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و سه کشور انگلستان، ایتالیا و ایران بیشترین آثار راه‌یافته به بخش داوری را داشتند.

تندیس برگزیده انیمیشن «افسانه سپهر» به نمایندگی از سازندگان اثر، به آقای معارفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا اهدا شد. ایشان در سخنانی ضمن قدردانی از مدیران و دست‌اندرکاران جشنواره، کسب این جایزه را مایه افتخار صنعت انیمیشن ایران دانست و تأکید کرد که ایران در سال‌های اخیر به موفقیت‌های ارزشمندی در این عرصه دست یافته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری میان انیمیشن‌سازان ایرانی و تانزانیایی بتواند دستاوردهای بیشتری برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.

پس از مراسم اهدای جوایز نیز انیمیشن «افسانه سپهر» به زبان انگلیسی، به‌عنوان نمایش ویژه جشنواره، برای علاقه‌مندان تانزانیایی روی پرده رفت.

انتهای پیام/
