«جنازهها با چاقو دفن نمیشوند» در ایتالیا و آمریکا اکران شد
فیلم کوتاه «جنازهها با چاقو دفن نمیشوند» اثر لیلی رسولی در دو جشنواره بین المللی کشورهای ایتالیا و آمریکا اکران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای؛ فیلم کوتاه «جنازهها با چاقو دفن نمیشوند» اثر لیلی رسولی و تهیه کنندگی علی کلهر در ادامه حضور خود در جشنوارههای معتبر بین المللی در کشورهای ایتالیا و آمریکا اکران شد.
این اثر هنری در جشنواره بینالمللی فیلم Skiptown Playhouse آمریکا که بر فیلمهای مستقل با بودجه کم در هر دو فرم کوتاه و بلند تمرکز دارد و همچنین جشنواره اوستیا که هرساله در ایتالیا برگزار میگردد اکران گردید.
پخش بین المللی فیلم کوتاه «جنازهها با چاقو دفن نمیشوند» بر عهده امیرحسین فهادان میباشد.
از دیگر عوامل این فیلم کوتاه میتوان به مشاور کارگردان: یوسف وجداندوست، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: محمد افخمی، دستیار دوم کارگردان: علیرضا نیکخواه، منشی صحنه: امیرمحمد احمدیان، مدیر فیلمبرداری: علی کلهر، دستیاران فیلمبردار: معین نجاریان-مهدی استیری-مهدی دوستی-امیر لطفی، صدابردار: مسیح سراج، دستیار صدابردار: بابک مرادی، صداگذاری و طراحی صدا: حسین جعفری، گریم: فاطمه سلطانی، طراحی صحنه و لباس: فاطمه رسولی، تدوین: آئین پتگر و مهدی شتابی، اصلاح رنگ: محمدحسین اسحاقی، موسیقی متن: علی کلهر، طراح پوستر: علی شتابی، مدیر تولید: علیرضا سرمدی، مدیر تدارکات: علی رسولی، مدیر امور رسانه: صادق سیادت، مدیر امور بینالملل: امیرحسین فهادان اشاره کرد.