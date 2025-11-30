به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، «ژولیت و شاه» که تاکنون در ۱۴ جشنواره ملی و بین‌المللی حضور داشته، ششمین جایزه بین‌المللی خودش را با عنوان «بهترین فیلم» از یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تجربی، رقص و موسیقی دریافت کرد که در ماه نوامبر(اواسط آبان تا آذر ماه) هر سال در انتاریو، کانادا برگزار می‌شود.

«ژولیت و شاه» انیمیشنی در ژانر کمدی-رمانتیک و موزیکال است که به وقایع تاریخی شکل‌گیری تئاتر غربی در ایران می‌پردازد. در خلاصه داستان این اثر که دومین انیمیشن سینمایی تولید شده در استودیو هورخش به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر است، آمده که: «جولی بازیگر جویای نام ولی تازه‌کار تئاتر، توسط ناصرالدین‌شاه به ایران دعوت می‌شود تا نقش ژولیت را در نمایشی بازی کند. غافل از آنکه شاه نقشه دیگری برای او دارد.»

علیرضا علویان، طراح و ترکیب صدا و ژینوس پدرام، تدوینگر این انیمیشن سینمایی هستند که با تکنیک دو بعدی ساخته شده است.

حامد بهداد، امید نعمتی، بهزاد عمرانی، سپند امیرسلیمانی، غزل شاکری، بهنام جلیلیان، مهرداد نصرتی، هادی حدادی، مهشید کشاورز، رامین عبدالهی، محمد قضات و مهدی تفکری خوانندگان ترانه‌های این انیمیشن موزیکال هستند که میثم یوسفی، ترانه‌سرایی و مدیریت هنری ترانه‌ها را برعهده داشته است. بهنام جلیلیان آهنگسازی موسیقی ترانه‌ها و عطا اخگراندوز، آهنگسازی موسیقی متن را برعهده داشته‌اند.

همچنین گفتنی است که امیرعظیمی، خواننده تیتراژ «ژولیت و شاه» است.

نصرالله مدقالچی، حامد بهداد، وحید رونقی، ساناز غلامی، شهره روحی، مهدی فضلی، محمد خاوری، میثم عبدی، سمیه الیاسی، مرضیه پورمرشد، سانیا طیبی، ناصر محمدی، کیکاووس شکوهی، علیرضا طاهری، سپهر جمشیدپور، محمدحسین شایسته، متین رسانه، هومان کریمی، حامد علیپور، سجاد رمضان زاده، مهسا دانشور، پرنیان ابریشم‌کش، عرفانه خوش نژاد، پرنیان شادکام، الهه سادات حسینی، سارا برخورداری، محمدحسین موحدی پارسا و فاطمه روحانی از صداپیشگان این انیمیشن سینمایی هستند که امین قاضی مدیریت دوبلاژ را برعهده داشته است.

دیگر عوامل انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» عبارتند از: سرپرستان انیمیت: امیرنیما الهی و فرگل قدیمی، سوپروایزر بیتوین: مهسا رحیمی نژاد، سرپرست لی اوت و بک گراند: بابک عامل قریب، سرپرست جلوه‌های ویژه: مهدی شرکت معصوم، سرپرست افکت دو بعدی: مسعود مرادی، سرپرست دسن و رنگ: بهنوش اسماعیلی‌فر، سرپرست کامپوزیت: ابوالفضل سعیدی، مدیر تولید: آزاده محمدی و مشاور رسانه: زهرا نورا نجفی.

