اولین نمایش جهانی «سندرم بلوغ» در ایتالیا

فیلم کوتاه «سندرم بلوغ» به کارگردانی حسن نجم‌آبادی، به بخش مسابقه پنجاهمین دوره جشنواره لاچنو دورو راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «سندرم بلوغ» به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم‌آبادی و تهیه‌کنندگی فرشته بنی‌عامریان در اولین حضور بین‌المللی خود به بخش مسابقه پنجاهمین دوره جشنواره LACENO D’ORO در ایتالیا راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم LACENO D’ORO در سال ۱۹۵۹ با مشارکت سه چهره برجسته فرهنگ و سینمای ایتالیا (پیر پائولو پازولینی، کامیلو مارینو و جاکومو دونوفریو) بنیان گذاشته شد. این رویداد مهم، هنری، معتبر و آوانگارد بین‌المللی طی دهه‌های اخیر، به یکی از پایگاه‌های مهم کشف استعدادهای نو، حمایت از سینمای مؤلف و نمایش آثار مستقل و جسورانه تبدیل شده است.

پنجاهمین دوره این جشنواره از ۱ تا ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴) در شهر آولینو ایتالیا برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «سندرم بلوغ» آمده است: «قرار بود امروز، روز خوبی برای هر دومون باشه، اما یه دفعه همه چی به هم ریخت.»

فرید سجادی حسینی، محمود رشیدی، شوار کریم‌زاده و آتنا حسینی‌تبار، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌المللی اثر، بر عهده کمپانی مستقل مورچه است.

عوامل فیلم کوتاه «سندرم بلوغ» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: حسن نجم‌آبادی، تهیه‌کننده: فرشته بنی‌عامریان، مجری طرح: محمدحسین حقانی، مدیر فیلم‌برداری: کیوان شعبانی، تدوین و اصلاح رنگ: احسان واثقی، مدیر صدابرداری: امیر پرتو زاده، طراحی و ترکیب صدا: بهروز شهامت، برنامه‌ریز و دستیار یک کارگردان: نرگس امیراصلانی، طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، طراح گریم: نازنین سرابی، منشی صحنه: گیتا فیضی، دستیار دوم کارگردان: فاطمه گیل‌آبادی، دستیار تهیه‌کننده: بیتا اللهیاری، مدیر تولید: مجتبی بهرامی، جانشین مدیر تولید: آیت رهکوی، دستیار یک فیلم‌بردار: حامد حسنوندی، گروه فیلم‌برداری: عباس رزاقی، هادی جمالی، دستیار صدا: محمدرضا حسینی، دستیار صحنه و لباس: فرهاد ابراهیمی، مدیر تدارکات: علی‌اصغر بازگشا، تدارکات: محمد بهرامی، عکاس: سارا ملکی، طراح پوستر: جمشید محمدی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

