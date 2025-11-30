رقابت «دوچرخه آبی» در جشنواره دهوک
فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» محصول باشگاه فیلم اشراق، نماینده سینمای کوتاه ایران در بخش فیلمهای کردی جشنواره بینالمللی فیلم دهوک شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «دوچرخهی آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیهکنندگی سعید نجاتی، به بخش فیلمهای کردی دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم دهوک در اقلیم کردستان عراق راه پیدا کرد.
جشنواره بینالمللی فیلم دهوک (Duhok International Film Festival) از مهمترین رویدادهای سینمایی منطقه خاورمیانه به شمار میآید و هر ساله میزبان آثار برجسته از کشورهای مختلف با محوریت فرهنگ، زبان و هویت کردی است. این جشنواره بینالمللی با یاد یولماز گونای کارگردان سرشناس برنده جایزه نخل طلای جشنواره بینالمللی فیلم کن فرانسه در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده است.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک، ۱۸ تا ۲۵ آذر برابر با ۹ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر دهوک برگزار میشود.
این فیلم محصول باشگاه فیلم اشراق است و در بخش فیلمهای کردی جشنواره، با آثاری از فیلمسازان اقلیم کردستان، ایران و سایر کشورهای منطقه به رقابت خواهد پرداخت.
در خلاصه داستان «دوچرخه آبی» آمده است: «پس از یک فقدان بزرگ، اورامان، معلمی آرام در روستایی کوهستانی، آماده میشود تا از جایی که سالها خانهاش بوده، خداحافظی کند. در میان رفتوآمدهای وداع و سکوتهای سنگین، دوچرخهای آبی که جا مانده، دستبهدست میچرخد و بیکلام، آدمهایی را به هم پیوند میدهد و ...»
آرمین عزیزی، اردشیر احمدی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
فهرست عوامل فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» عبارت است از: کارگردان: سیاوش ساعدپناه، نویسندگان: سیاوش ساعدپناه، وحید احمدی و بهمن شریفی، دستیار اول کارگردان: متین شیخ نصرالهی، دستیار دوم کارگردان: سرکوت نیکدل، تدوینگر: وحید احمدی، منشی صحنه: گیتا فیضی، عکاس: فرهاد مطاعی، گریم: رعنا خالدی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، دستیار اول فیلمبردار: سیروان خضری، دستیار دوم فیلمبردار: فرشید محمدی، دستیار سوم فیلمبردار: پارسا خدری، تصویر هوایی: فرهاد مطاعی، طراحان صحنه: محی الدین آین، معین صفایی پور و شرمین احمدی نژاد، طراح لباس: سیاوش ساعدپناه و آرتیا ساعدپناه، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: هیمن کریمی، صداگذار: نعمت نارنجی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، جلوه ها ویژه: هیمن مهرشاد، مدیر تولید: افشین ملکی، گرافیست: سیاوش ساعدپناه، جانشین تولید: شرمین احمدی نژاد، دستیار تولید: ماهان جواهری، آهنگسازان: اردوان میرانی و آرتین حامدی، هند پن: آرتین قادر پناه، تدارکات و حمل و نقل: طاها کریمی، سیروان معروفی، رزگار بندول، محمد رحمانی، جبار امینی، جبار عبدی و کوهسار رحیم زاده، بازیگردان: عمران مرادی، مترجم: میلاد فتحیانی، پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، تهیه کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.