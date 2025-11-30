روایتی هنرمندانه از تنهایی در آستانه چهارسالگی یک کتابفروشی

به گزارش ایلنا، در این مراسم که محوریت موضوعی آن به «تنهایی» اختصاص داشت، چهره‌های شناخته‌شده‌ای از عرصه فرهنگ و هنر کشور: شمس لنگرودی (شاعر و پژوهشگر)، لیلا بلوکات (بازیگر و مدیر موسسه خیریه مهر لیلا)، پارسا خائف (آهنگساز و خواننده) و اردشیر رستمی (نویسنده و گرافیست) حضور داشتند و هر یک از زاویه‌ای متفاوت به بازخوانی و واکاوی این مفهوم پرداختند.

در آغاز این مراسم، میزبان برنامه با بهره‌گیری از نماد «وال ۵۲ هرتز» - که به عنوان تنهاترین موجود زمین شناخته می‌شود - و پخش همزمان تصاویر و موسیقی، فضایی عمیق و تأمل‌برانگیز در سالن ایجاد کرد.

اجرای زنده پارسا خائف پس از سال‌ها

یکی از نقاط اوج برنامه، اجرای زنده پارسا خائف بود که پس از وقفه‌ای طولانی در ایران، قطعاتی را با همراهی ساز خود اجرا و با استقبال پرشور حاضران روبرو شد.

سورپرایز تولد لیلا بلوکات و یک هدیه ویژه

در میانه‌های برنامه، با پخش ویدیویی از کودکان تحت پوشش «خیریه مهر لیلا» و اهدای کیک، تولد این بازیگر به شکلی نمادین و تاثربرانگیز در جمع حاضران جشن گرفته شد. این بخش، یکی از خاطره‌انگیزترین لحظات مراسم بود.

در ادامه این بخش، حامی مالی مراسم، شرکت «طنین پیک سبلان (بتا)»، با اعلام این که به عنوان هدیه تولد لیلا بلوکات، هزینه آزادی سه زندانی جرایم مالی غیرعمد در استان اردبیل را تقبل خواهد کرد، موجی از احساسات مثبت و تشویق حاضران را برانگیخت.

سخنرانی میهمانان با روایت‌های مختلف از تنهایی

شمس لنگرودی با خوانش اشعاری از خود، تنهایی را در قالب کلمات به تصویر کشید. لیلا بلوکات نیز با روایت خاطرات شخصی خود، از مواجهه با تنهایی در فضای کاری و زندگی گفت. اردشیر رستمی دیگر سخنران این مراسم بود که به تحلیل این مفهوم در اشعار فولکلور پرداخت و به نوعی با الهام از تنهایی یک دست که صدا ندارد، دست زدن همه حضار برای ایران را سنبلی برای وحدت و انسجام ملی برای گذر از تنهایی دانست. پارسا خائف نیز در بین اجرای قطعات خود گفت: من پس از مهاجرت، دانستم که آدم رفتن نیستم و باید به وطنم ایران برگردم و با همه سختی‌ها در وطن خودم بخوانم.

در حاشیه این مراسم، سید حامد هاشمی، مدیر کتابشهر اردبیل، با قدردانی از همراهی اداره کل ارشاد اسلامی استان و حمایت شرکت «طنین پیک سبلان (بتا)»، برگزاری چنین رویدادهایی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی استان و نیاز به تداوم آن دانست.

وی با بیان اینکه «کتابشهر در این چهار سال همواره کوشیده است تا پاتوقی برای اهل فرهنگ و اندیشه باشد»، افزود: «امیدواریم این شب، سرآغازی برای گفت‌وگوهای بیشتر درباره مفاهیم انسانی در فضای فرهنگی استان باشد.»

این مراسم که با مدیریت اجرایی محمد عبداللهی برگزار شد، با استقبال گسترده مخاطبان و بازتاب مثبت در فضای فرهنگی استان همراه بود و نشان داد که اردبیل ظرفیت میزبانی از رویدادهای ملی فرهنگی و هنری را دارا است.

