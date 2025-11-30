به گزارش ایلنا، «ایران‌بانو» تلاش دارد با نمایش نمونه‌های واقعی از بانوان موفق، فرهیخته و فداکار ایرانی که روایت های افتخارآفرین آنان دیده و شنیده نشده و با تمرکز بر «الگوی سوم زن»، تصویر روشن و الهام‌بخشی از هویت زن ایرانی–اسلامی به دختران نسل جدید ارائه دهد.

این رویداد، با اجرای حامد سلطانی و با حضور دکتر سعید عزیزی و ۴۰ خانواده معظم از شهدای مردمی جنگ دوازده روزه و همچنین هزاران نفر از دختران و بانوان تهرانی برگزار می گردد.

در چهارمین جشن بزرگ ایران بانو شاهد معرفی ده ایران بانوی برتر سال ۱۴۰۴، اجرای سرود، جشن مادرانه و تجلیل از مادران و همسران شهدای جنگ دوازده روزه خواهیم بود.

«ایران‌بانو» طی سه دوره گذشته با استقبال گسترده دختران و خانواده‌ها در سالن وزارت کشور برگزار شده و امسال با رویکردی متفاوت، میزبان جمعی بزرگ‌تر از دختران و بانوان سراسر کشور در ورزشگاه شیرودی خواهد بود.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.

