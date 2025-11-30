فیلم داستانی «فیس آف» ساخته شد

به گزارش ایلنا، این فیلم داستانی روایتگر زندگی پسری درگیر سندروم داون است که برای پذیرفته شدن در میان لبخندهای مصنوعی اجتماع هویتش را پشت یک نقاب به گرو می‌گذارد.

رضا فاتحی بازیگر نقش اصلی کودک این فیلم برای دومین بار مقابل دوربین رفته و سمیه جعفری، سعید صالحی، طاها شاهوردی، امیر حسین محمدی، جانان بحق دیگر بازیگران این اثر هستند.

«فیس آف» دهمین اثر حرفه‌ای حمیدرضا کردسیچانی است که برای رقابت در جشنواره کودک و نوجوان و دیگر جشنواره‌های داخلی و خارجی ساخته شده است.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود اصلانی، دستیاران: امین صنعتی، شیما فروغی، مدیر صدابرداری: مهران ثابتی‌فرد، گروه کارگردانی؛ مدیر برنامه‌ریزی: شکیبا محمودی، دستیار اول کارگردان: امیرحسین محمدی، دستیار دوم: شهین قزلباش، منشی صحنه: آوا جعفری، عکاس: مریم فرخیان، طراح صحنه و لباس: مسعود جزایری، دستیار: طاها شاهوردی، طراح گریم: سمیه عنبرآزاد، مجری گریم: مهتاب پوراحمد، تدوین و اصلاح رنگ: مهدی دهقان، طراح و ترکیب صدا: الهام عبدالله زاده، مدیر تولید: مهداد انصاری فرد، مدیر تدارکات: فرزاد سررشته دارزاده.

