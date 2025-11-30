اکران و نقد «چای سرد» در سینما اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم سینمایی «چای سرد»، اثری به‌کارگردانی و نویسندگی امیرقاسم راضی است که در گروه «هنر و تجربه»، در حال اکران است. این فیلم مسئله‌ی هنرمند ایرانی و بحران‌های او را در شرایط اجتماعی و اقتصادی دشوار به نمایش می‌گذارد.

«چای سرد» که چهارمین فیلم بلند سینمایی ساخته امیرقاسم راضی است، داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که مشغول اسباب‌کشی به منزل جدیدشان هستند؛ اما حادثه‌ای رخ می‌دهد که جدال با مرگ و زندگی آغاز می‌شود. در شهر، جشن چهارشنبه سوری پایان سال است. خسرو تنگی نفس دارد ولی او باید امشب برای رونماییِ فیلم مستند خود آماده شود.

در میز نقد این نشست که با حضور کارگردان فیلم همراه است، نیره میرزایی، مدرس و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

