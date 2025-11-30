«سینماحقیقت ۱۹» به موزه سینما میرود
آثار منتخب ایرانی و خارجی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، آثار مستند ایرانی و خارجی منتخب بخشهای مختلف نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده میروند.
اکران مستندها از ۱۹ آذرماه همزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شروع شده و تا پایان جشنواره ادامه دارد. دارندگان کارت جشنواره و تماشاگرانی که بلیت تهیه کردهاند، میتوانند در موزه سینما فیلم ببینند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت برگزار میشود.