خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«سینماحقیقت ۱۹» به موزه سینما می‌رود

«سینماحقیقت ۱۹» به موزه سینما می‌رود
کد خبر : 1720761
لینک کوتاه کپی شد.

آثار منتخب ایرانی و خارجی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، آثار مستند ایرانی و خارجی منتخب بخش‌های مختلف نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده می‌روند.

اکران مستندها از ۱۹ آذرماه همزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شروع شده و تا پایان جشنواره ادامه دارد. دارندگان کارت جشنواره و تماشاگرانی که بلیت تهیه کرده‌اند، می‌توانند در موزه سینما فیلم ببینند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود