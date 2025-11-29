«چانگ آن، شی آن» اولین تولید مشترک میان ایران و چین است

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در ابتدای این نشست ژانگ ژونگ، کارگردان این فیلم گفت: من اهل شهر پکن هستم و به عنوان فیلمساز و استاد دانشگاه فعالیت می‌کنم. این فیلم نخستین اثری است که با همکاری کشور ایران تولید کرده‌ام. شهر چیان در کشور چین با جاده ابریشم در ارتباط بوده است و به همین دلیل نام آن در عنوان فیلم مورد استفاده قرار گرفته است.

ژونگ درباره ایده فیلم «چانگ آن، شی آن» گفت: این فیلم اولین همکاری میان ایران و چین در زمینه سینما و فیلمسازی است. از آنجایی که این کشور در زمینه‌هایی مختلف همکاری و روابط نزدیکی دارند، عنوان آن به صورتی انتخاب شده است که ارتباط میان ایران و چین را بیان کند.

او ادامه داد: ایران و چین دارای تمدن‌های باستانی هستند که از زمان‌های بسیار دور با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و خوشبختانه روابط نزدیک میان آن‌عا همچنان حفظ شده است. در این فیلم عواملی نظیر فیلمبردار، فیلمنامه‌نویس و صدابردار ایرانی بودند. ضمن اینکه نرگس آبیار فیلمنامه این فیلم را به نگارش درآورده است.

ژونگ درباره همکاری با نرگس آبیار، نویسنده و فیلمساز مطرح ایرانی، یادآور شد: در ابتدا با او از طریق اینترنت ارتباط گرفتیم و سپس خانم آبیار به چین آمد و مذاکرات نهایی ادامه پیدا کرد. او فیلمنامه را به زبان ایرانی نوشت و سپس به زبان چینی ترجمه شد.

این فیلمساز همچنین درباره چارچوب و ساختار روایی این اثر توضیح داد: این فیلم دارای سه خط داستانی است و اولین آن در بستر یک رابطه عاشقانه شکل گرفته است. این فیلم همچون پنجره‌ای است که مخاطب را با واقعیت‌ها آشنا می‌کند. شخصیت این فیلم خانمی است که آبیار در پردازش پرسوناژ او مشکلات زنان در حوزه احساسی و اجتماعی را مدنظر قرار داده است. در این فیلم شخصیت اصلی خاطرات قدیمی خود را مرور می‌کند، در حالی که در آخر متوجه بیماری ذهنی او و شمایل رویاگونه افکارش می شویم.

ژونگ درباره زمینه‌هایی فراملی این فیلم نیز بیان کرد: اگر بخواهیم از منظر فرهنگی به این فیلم نگاه کنیم، به هر دو کشور ایران و چین در بطن روایت پرداخته شده است. چینی‌ها دارای نمایشی به نام «اپرای پکن» است که دارای گریم و موسیقی خاصی است و شمایلی شبیه به نقالی دارد. من به دلیل این فرهنگ باستانی تلاش کردم در فیلم اشاره‌ای به آن داشته باشم.

این استاد دانشگاه در خصوص همکاری با عوامل ایرانی در فیلم «چانگ آن، شی آن»، یادآور شد: از آنجایی که با کشورهای زیادی مانند قزاقستان، روسیه، کره شمالی، و… همکاری داشته‌ام، برایم باعث افتخار بود که توانستم با ایران همکاری داشته باشم. ایرانی‌ها دارای شخصیت بسیار خوبی بوده و در کار خود حرفه‌ای هستند. فیلم‌های ایرانی در سطح جهان شناخته شده بوده و برای عمده مخاطبان دارای اثر احساسی بالایی هستند. من به کشور ایران بسیار علاقه‌مند هستم و خوشحالم که در جشنواره جهانی فجر شرکت دارم.

او ادامه داد: ماه پیش در فستیوالی در کشور روسیه حاضر بودم و برای من باعث تعجب بود که چرا فیلمی از ایران در آن حضور ندارد. چراکه عموما در تمام جشنواره‌های دنیا فیلمی از کشور ایران حضور دارد. ضمن اینکه چین کشوری بسیار پهناور و با قدمت است و بسیار مشتاق هستیم تا همکاری در زمینه سینما با کشور ایران تداوم داشته باشد.

ژونگ در پایان گفت: از حضور در ایران بسیار خوشحال هستم، چراکه این کشور بسیار دیدنی است. امیدوارم ایرانی‌ها نیز فرصت حضور در کشور چین را داشته باشند.

وحید رونقی، مجری این مراسم در پایان گفت: ایران و چین دو کشور باستانی هستند و ارتباط و همکاری‌های مشترک میان آن دو در زمینه‌های مختلف و از جمله هنر سینما قطعا اثرگذار و دارای نتایج سازنده خواهد بود.

