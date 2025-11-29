به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، رئالیتی‌شوی ورزشی ـ سرگرمی مچ‌انداز که مدتی است مراحل پیش تولید خود را پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در تهران آغاز کرده و در حال ساخت دکور است، اکنون با پیوستن آیدین ختایی، به عنوان میزبان و گرداننده، وارد مرحله تازه‌ای از تولید شده است.

آیدین ختایی پیش از این اجرای برنامه ورزشی تلویزیونی تهمتن را در کارنامه خود دارد. او همچنین سابقه ایفای نقش در فیلم‌ها و سریال‌هایی همچون مختارنامه، کلانتر، بچه‌های نسبتا بد، از یادها رفته و چهارچرخ را نیز دارد.

اطلاعات و فراخوان مسابقات انتخابی این رئالیتی‌شو، به‌زودی از طریق صفحه رسمی این برنامه به نشانی mochandazshow اعلام می‌شود.

رئالیتی‌شوی مچ‌انداز تازه‌ترین محصول نبراس پیکچرز است که با تهیه‌کنندگی علی طلوعی و کارگردانی مسعود صنم به زودی در شبکه نمایش خانگی به نمایش درمی‌آید.

انتهای پیام/