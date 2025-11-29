به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط‌عمومی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، فراخوان این رویداد فرهنگی هنری بین المللی، در دو بخش *اصلی و جنبی* منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

بخش اصلی این جشنواره در قالب های *فیلم سینمایی،فیلم کوتاه،مستند،پویانمایی،فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالب های هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی* برگزار می شود.

علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند با تکمیل فرم ثبت نام اثر، از ۸ آذر ماه تا ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۴( ویژه آثار مستند،فیلم کوتاه، پویانمایی،فیلمنامه،هوش مصنوعی،اقلام و مواد تبلیغی،تحقیق،پژوهش،نقد،پایان نامه و کتاب) و تا ۲۰اسفند ماه۱۴۰۴(ویژه فیلمهای سینمایی)، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال نمایند.

لازم به ذکر است پذیرش آثار ارسالی صرفا از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com

امکان پذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملا برخط آماده پذیرش آثار سینماگران،هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت می باشد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به همت انجمن انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری دکتر جلال غفاری قدیر ، از ۲۷ اردیبهشت ماه تا دوم خرداد سال ۱۴۰۵ در تهران و سایر استان های کشور برگزار خواهد شد و آیین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره نیز سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با روز مقاومت ایثار و پیروزی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/