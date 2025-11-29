خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با شعار سمت درست تاریخ ،گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف؛

فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد

فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
کد خبر : 1720199
لینک کوتاه کپی شد.

فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت توسط دبیرخانه دائمی این جشنواره منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط‌عمومی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، فراخوان این رویداد فرهنگی هنری بین المللی، در دو بخش *اصلی و جنبی* منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

بخش اصلی این جشنواره در قالب های *فیلم سینمایی،فیلم کوتاه،مستند،پویانمایی،فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالب های هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی* برگزار می شود.

علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند با تکمیل فرم ثبت نام اثر، از ۸ آذر ماه تا ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۴( ویژه آثار مستند،فیلم کوتاه، پویانمایی،فیلمنامه،هوش مصنوعی،اقلام و مواد تبلیغی،تحقیق،پژوهش،نقد،پایان نامه و کتاب) و تا ۲۰اسفند ماه۱۴۰۴(ویژه فیلمهای سینمایی)، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال نمایند.

لازم به ذکر است پذیرش آثار ارسالی صرفا از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com

امکان پذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملا برخط آماده پذیرش آثار سینماگران،هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت می باشد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به همت انجمن انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری دکتر جلال غفاری قدیر ، از ۲۷ اردیبهشت ماه تا دوم خرداد سال ۱۴۰۵ در تهران و سایر استان های کشور برگزار خواهد شد و آیین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره نیز سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با روز مقاومت ایثار و پیروزی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
دانلود فایل
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی