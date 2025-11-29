کتاب «عصرجدید؛ جریان ناتمام یک جهش ملی» در دست نگارش است/ نذر فاطمی برای ثبت یک جریان ملی

به گزارش ایلنا، کتاب «عصرجدید؛ جریان ناتمام یک جهش ملی» با نویسندگی فائزه حاتمی و با تقدیم این اثر به ساحت قدسی حضرت فاطمه زهرا (س) در امتداد نذر فاطمی خالق آن مسیر الهام‌بخش، وارد مرحله‌ای تازه از نگارش شده است.

این کتاب با هدایت علمی حمیدرضا فاضلی (حبیب)، مدیر مسئول انتشارات پویندگان علم و نخبگان برتر، در حال تألیف است. آغاز این مسیر پس از طی دوره‌ی تخصصی کتاب‌نویسی و انجام مراحل راستی‌آزمایی علمی بوده و روند نگارش آن با همراهی استاد راهنمای صاحب اثر در حوزه‌ی پژوهش ادامه دارد. قرار است این اثر به‌زودی توسط انتشارات پویندگان علم منتشر شود.

فائزه حاتمی، نویسنده‌ی این اثر، پیش‌تر مطالعه‌ای مستقل و میدانی درباره‌ی شیوه‌های علمی شناسایی استعدادها انجام داده بود؛ پژوهشی که با هدف یافتن ابزارهای علمی برای کمک به برنامه‌سازان در فرآیندهای ارزیابی و هدایت استعدادها انجام شد و نقطه‌ی شروعی برای نگاه عمیق‌تر و تحلیلی‌تر او به موضوع استعدادیابی در رسانه‌ی ملی شد و زمینه‌ی نگارش این کتاب را فراهم آورد.

در توضیح بخشی از این کتاب آمده است:

»این کتاب روایت تلاشی برای ثبت اثرات فرهنگی و اجتماعی یکی از جریان‌سازترین برنامه‌های رسانه‌ی ملی است؛ برنامه‌ای که فراتر از معرفی استعدادها، روح تازه‌ای از امید، خودباوری و شوق پیشرفت را در جامعه زنده کرد و نسلی را به ایستادن بر توان خویش و جسارت پیشرفت فراخواند. این کتاب ضمن پاسداشت تلاش‌های سازندگان «عصرجدید»، نقش آنان را در شکل‌دهی به این جریان فرهنگی تحلیل می‌کند.»

نویسنده تأکید کرده است که این کتاب صرفاً یک تحلیل رسانه‌ای نیست، بلکه ثبت یک «تجربه‌ی ملی» است؛ تجربه‌ای که باید برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

نویسنده که سال‌هاست دغدغه‌ی پژوهش در حوزه‌ی استعدادیابی ایرانی دارد، به‌منظور تکمیل محتوای این کتاب، درخواستی رسمی برای یک گفت‌وگوی کوتاه فرهنگی با احسان علیخانی، خالق برنامه «عصرجدید»، مطرح کرده است و امیدوار است این درخواست در این روزهای معنوی به دست عوامل این برنامه برسد.

نسخه‌ی کامل بیانیه برای مطالعه‌ی تیم «عصرجدید» در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

ایمیل جهت برقراری ارتباط با طراح و پژوهشگر کتاب: asrejadidlegacy@gmail.com

