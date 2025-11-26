خبرگزاری کار ایران
قطعه «یه کاری کن» منتشر شد+صوت

قطعه «یه کاری کن» منتشر شد+صوت
علیراد؛ خواننده و ترانه‌سرای جوان کشورمان، تازه‌ترین آهنگ خود با عنوان «یه کاری کن» را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، علیراد؛ خواننده و ترانه‌سرای جوان کشورمان، تازه‌ترین آهنگ خود با عنوان «یه کاری کن» را منتشر کرد. 

تنظیم آن را «بایی» موزیسین جوان پسند این روزهای موسیقی انجام داده است. 

  ترانه‌سرایی این قطعه با مضمون احساسی و عاطفی  توسط خود علیراد انجام شده و بایی تنظیم آن را به عهده داشته  است.

 

 

علیراد، متولد ۱۳۷۹، فعالیت حرفه‌ای خود را از اوایل دهه ۱۴۰۰ آغاز کرده است. او  تاکنون چند تک‌آهنگ منتشر کرده و همواره محور کارش بر تجربه‌های عاطفی و شخصی بوده است. آخرین و تازه‌ترین اثر او، همین قطعه «یه کاری کن»،   است. این تک‌آهنگ هم‌اکنون در دسترس مخاطبان قرار دارد. 

 

