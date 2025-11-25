به گزارش ایلنا، اختتامیه نهمین دوره مدرسه حکمرانی اسلامی با سخنرانی آیت‌الله احمدمبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی با موضوع «حکمرانی علم؛ ضرورت‌ها و الزامات» که در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت حکمرانی علم در ساخت آینده کشور اظهار کرد: حکمرانی علم مجموعه‌ای از فرآیندهای هم‌افزا در سیاست‌گذاری، هدایت، تنظیم‌گری و ارزیابی نظام‌های علمی است که باید بتواند علم را در مسیر حل مسائل جامعه و تولید آینده مؤثر هدایت کند.

وی با تبیین ضرورت‌های حکمرانی علم، افزود: اگر حکمرانی علم به‌درستی شکل نگیرد، نظام علمی کشور گرفتار پراکندگی، کندی تصمیم‌سازی وعدم ارتباط با نیازهای واقعی جامعه خواهد شد. امروز ضرورت دارد که شبکه علمی کشور از مرحله تولید دانش تا تصمیم‌سازی‌های کلان، در یک زنجیره منسجم و هدفمند قرار گیرد.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه در این ساختار خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی باید در هندسه جدید حکمرانی علم جایگاه فعال داشته باشند و از تولید دانش صرف عبور کرده و به سطح جهت‌دهی و آینده‌پردازی برسند.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه‌های علمیه، یکی از آفات نظام علمی را «تصمیم‌سازی‌های بدون روندشناسی» دانست و تصریح کرد: تصمیمات علمی و پژوهشی باید مبتنی بر تحلیل روندهای آینده و نیازهای واقعی جامعه باشد تا آثار واقعی در ساحت حکمرانی و پیشرفت کشور ایجاد کند.

وی به الزامات حکمرانی علم اشاره کرد و افزود: «ضرورت وجود نهادهای تنظیم‌گر علمی برای هدایت تولید دانش»، «ایجاد سازوکارهای ارزیابی و بازتنظیم تصمیمات پژوهشی»، «تعامل فعال میان رشته‌های علمی و دینی»، «توجه به آینده‌پژوهی در حوزه علم و پژوهش»، «ایجاد ساختارهای تصمیم‌ساز مبتنی بر تخصص، مبنا و نهاد» از جمله الزامات حکمرانی علم می‌باشند.

آیت‌الله مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل نقش پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور گفت: اگر این مراکز نتوانند نقش اتاق فکر نظام علمی را ایفا کنند، تولیدات پژوهشی از تأثیرگذاری فاصله خواهد گرفت و به‌جای جهت‌بخشی به جامعه، تنها به انباشت اسناد علمی منجر خواهد شد.

گفتنی است، اختتامیه نهمین دوره مدرسه حکمرانی اسلامی امروز سه شنبه چهارم آذرماه با جمع‌بندی مباحث و بیان چشم‌انداز ادامه این دوره‌ها به کار خود پایان داد.

