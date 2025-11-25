همکاری سعید فرجپوری و وحید تاج با ارکستر موسیقی ملی ایران
ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج،و آهنگسازی سعید فرجپوری در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج، تازهترین کنسرت خود را با عنوان «کنون به گوش میرسد…» به آهنگسازی سعید فرجپوری طی دو شب ۱۶ و ۱۷ آذر در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
برنامه این کنسرت در سه بخش طراحی شده است. در بخش نخست، «کنسرتو برای کمانچه و ارکستر» از ساختههای آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه، سعید فرجپوری، توسط ارکستر اجرا میشود و او بهعنوان تکنواز روی صحنه حضور دارد.
در دو قسمت بعدی، با همراهی بخش سازهای ایرانی و ارکستر، مجموعهای از تصنیفهای ماندگار همچون «سرگشته»، «اسرار عشق»، «ناز نرگست»، «چهره پاییز»، «وطن» و چند اثر دیگر، با آواز وحید تاج برای مخاطبان اجرا خواهد شد.
اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «کنون به گوش میرسد…» به رهبری همایون رحیمیان، از ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ آذرماه در تالار وحدت برگزار میشود و بلیت فروشی این اجرا از طریق سایت هنرتیکت صورت میگیرد.