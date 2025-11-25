خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری سعید فرج‌پوری و وحید تاج با ارکستر موسیقی ملی ایران

همکاری سعید فرج‌پوری و وحید تاج با ارکستر موسیقی ملی ایران
کد خبر : 1718757
لینک کوتاه کپی شد.

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج،و آهنگسازی سعید فرج‌پوری در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌ عمومی بنیاد رودکی،  ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج، تازه‌ترین کنسرت خود را با عنوان «کنون به گوش می‌رسد…» به آهنگسازی سعید فرج‌پوری طی دو شب ۱۶ و ۱۷ آذر در تالار وحدت روی صحنه می‌برد. 

برنامه این کنسرت در سه بخش طراحی شده است. در بخش نخست، «کنسرتو برای کمانچه و ارکستر» از ساخته‌های آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه، سعید فرج‌پوری، توسط ارکستر اجرا می‌شود و او به‌عنوان تکنواز روی صحنه حضور دارد. 

در دو قسمت بعدی، با همراهی بخش سازهای ایرانی و ارکستر، مجموعه‌ای از تصنیف‌های ماندگار همچون «سرگشته»، «اسرار عشق»، «ناز نرگست»، «چهره پاییز»، «وطن» و چند اثر دیگر، با آواز وحید تاج برای مخاطبان اجرا خواهد شد. 

اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «کنون به گوش می‌رسد…» به رهبری همایون رحیمیان، از ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ آذرماه در تالار وحدت برگزار می‌شود و بلیت فروشی این اجرا از طریق سایت هنرتیکت صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات