«توپک» بهجای «اسکوپ» بستنی!
واژههای «توپک» بهجای «اسکوپ» و «توپکزن» به جای «قاشق اسکوپ بستنی» مصوب شدهاند.
نسرین پرویزی، معاون گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره این واژههای مصوب فرهنگستان میگوید: فرهنگستان اخیراً واژه «اسکوپ» را که همه شنیدهاند بررسی کرده است و در مقابل آن دو معادل برای دو مفهوم گذاشته است؛ یکی وسیله گرد و کاسهایشکل و کوچک که با آن موادی مانند بستنی و خامه را برمیدارند و دیگری مادهای است که برداشته میشود؛ مثلا بهجای «یک اسکوپ»، «دو اسکوپ» بستنی، «یک توپک»، «دو توپک» بستنی و به وسیلهای که با آن آنها را برمیدارید، «توپکزن» گفتهاند.