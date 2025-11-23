خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«توپک» به‌جای «اسکوپ» بستنی!

«توپک» به‌جای «اسکوپ» بستنی!
کد خبر : 1718112
لینک کوتاه کپی شد.

​واژه‌های «توپک» به‌جای «اسکوپ» و «توپک‌زن» به جای «قاشق اسکوپ بستنی» مصوب شده‌اند.

به گزارش ایلنا، واژه‌های «توپک» به‌جای «اسکوپ» و «توپک‌زن» به جای «قاشق اسکوپ بستنی» مصوب شده‌اند.

 نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره این واژه‌های مصوب فرهنگستان می‌گوید: فرهنگستان اخیراً واژه «اسکوپ» را که همه شنیده‌اند بررسی کرده است و در مقابل آن دو معادل برای دو مفهوم گذاشته است؛ یکی وسیله‌ گرد و کاسه‌ای‌شکل و کوچک که با آن موادی مانند بستنی و خامه را برمی‌دارند و دیگری ماده‌ای است که برداشته می‌شود؛ مثلا به‌جای «یک اسکوپ»، «دو اسکوپ» بستنی، «یک توپک»، «دو توپک» بستنی و به وسیله‌ای که با آن آن‌ها را برمی‌دارید، «توپک‌زن» گفته‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب