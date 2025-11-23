به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، اکران سیار در مناطق محروم و شهرهای بدون سینما و همچنین اکران‌های دانش‌آموزی این اثر آغاز شد.

علاقه‌مندان برای هماهنگی اکران سیار در مناطق محروم و شهرهای بدون سینما می‌توانند به سایت Esayar.ir مراجعه و برای هماهنگی اکران مدارس «یوز» عدد ١ را به شماره ٣٠٠٠٧٨٢١٢١ ارسال کنند.

این انیمیشن ماجراجویانه که محصول مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با حمایت بانک صادرات ایران است، روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد.

«یوز» از ۲ مهرماه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده و تاکنون فروش ۶۵ میلیاردی را با جذب بیش از ۱ میلیون و ۳۹ هزار مخاطب پشت سر گذاشته است.

انتهای پیام/