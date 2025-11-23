خبرگزاری کار ایران
ارکستر پرسپولیس روی صحنه می‌رود

ارکستر ملی پرسپولیس با تهیه‌کنندگی محمدرضا آقایی و رهبری پیمان سلطانی نیمه آذرماه تمرینات خود را آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا،  ارکستر ملی پرسپولیس  با هشتاد و پنج نوازنده، گروه کُر و خوانندگان از نیمه آذرماه تمرینات خود را آغاز می‌کند.

این ارکستر با همکاری ارکسترهای ملل، کُلُنِل، لِیلی‌یان و آمادئوس فعالیت خود را آغاز کرده است. پیمان سلطانی رهبر و مدیر هنری ارکستر است.

ارکستر با تهیه‌کنندگی محمدرضا آقایی و با همراهی ابراهیم یساول‌زاده به عنوان مدیر داخلی اداره می‌شود. «ارکستر ملی پرسپولیس» کاملا خصوصی است و از هیچ گونه حمایت ارگانی و دولتی استفاده نمی‌کند. 

پیمان سلطانی در اینباره گفت: «ارکستر ملی پرسپولیس» فقط یک نهاد اجرایی یا یک گروه موسیقایی نیست؛ جهان‌بینی، سنت فکری و مانیفستِ فرهنگیِ آن مبتنی بر رپرتوار، شیوه‌ی انتخاب نوازندگان و اجراکنندگان، سلیقه‌ی صوتی و نقشِ اجتماعی آن است. 

 

 

