ارکستر پرسپولیس روی صحنه میرود
ارکستر ملی پرسپولیس با تهیهکنندگی محمدرضا آقایی و رهبری پیمان سلطانی نیمه آذرماه تمرینات خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا، ارکستر ملی پرسپولیس با هشتاد و پنج نوازنده، گروه کُر و خوانندگان از نیمه آذرماه تمرینات خود را آغاز میکند.
این ارکستر با همکاری ارکسترهای ملل، کُلُنِل، لِیلییان و آمادئوس فعالیت خود را آغاز کرده است. پیمان سلطانی رهبر و مدیر هنری ارکستر است.
ارکستر با تهیهکنندگی محمدرضا آقایی و با همراهی ابراهیم یساولزاده به عنوان مدیر داخلی اداره میشود. «ارکستر ملی پرسپولیس» کاملا خصوصی است و از هیچ گونه حمایت ارگانی و دولتی استفاده نمیکند.
پیمان سلطانی در اینباره گفت: «ارکستر ملی پرسپولیس» فقط یک نهاد اجرایی یا یک گروه موسیقایی نیست؛ جهانبینی، سنت فکری و مانیفستِ فرهنگیِ آن مبتنی بر رپرتوار، شیوهی انتخاب نوازندگان و اجراکنندگان، سلیقهی صوتی و نقشِ اجتماعی آن است.