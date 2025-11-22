خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازنشر زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) به قلم سیدمهدی شجاعی

بازنشر زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) به قلم سیدمهدی شجاعی
کد خبر : 1717538
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «کشتی پهلو گرفته» اثر سیدمهدی شجاعی به چاپ شصت و دوم رسید. درحالیکه مجموع تیراژ چاپ‌های قبل این کتاب ۶۴۱۰۰۰نسخه بوده است. کتاب دیگر شجاعی که بازنشر و به چاپ بیستم رسیده است «آیین زندگی» نام دارد. تیراژ چاپ‌های قبل این کتاب ۱۵۷۰۰۰۰ نسخه است.

به گزارش ایلنا،  «کشتی پهلو گرفته» از تأثیرگذارترین آثار سید مهدی شجاعی است؛ روایتی ادبی، احساسی و در عین حال مستند از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها. سید مهدی شجاعی در این کتاب، داستان زندگی بانوی بزرگ اسلام را نه به شیوه تاریخ‌نگاری خشک، بلکه از زبان نزدیک‌ترین افراد زندگی ایشان روایت می‌کند؛ کسانی که هر یک نقشی عمیق در مسیر زندگی حضرت داشته‌اند. 

داستان با پرسش‌هایی آغاز می‌شود که شاید بارها شنیده باشیم، اما نویسنده ما را دعوت می‌کند تا آن‌ها را دوباره و با نگاهی تازه مرور کنیم: 

هیچ کس آیا توانسته است غم فاطمه را –سلام الله علیها- در سوگ پدر به تصویر بکشد، جز ناله‌های بیت الاحزان فاطمه؟ 

هیچ کس یارای آن بوده است که آلام زینب را به هنگام دیدار سر برادر بر بام نیزه‌ها بیان کند، جز خون جاری از سر مبارک زینب؟ 

در صفحات کتاب، تولد حضرت زهرا را از زبان پدر و مادری می‌خوانیم که انتظار هدیه‌ای آسمانی را کشیده‌اند. سختی‌های شعب ابی‌طالب و هجرت از مکه به مدینه را از نگاه ایشان می‌خوانیم. بخش‌های دیگری از زندگی آن حضرت نیز از زبان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، حسنین علیهماالسلام، حضرت زینب و ام‌کلثوم سلام‌الله‌علیهما، و زنان بزرگواری چون ام‌سلمه و اسماء بنت‌عمیس روایت می‌شود. که شاهد بسیاری از لحظات پنهان تاریخ بودند. 

نویسنده با قلمی روان و شخصیت‌پردازیِ ظریف، میان تاریخ و داستان پلی دلنشین می‌زند. روایت‌ها، خطبه فدک و گزارش‌های تاریخی به زیبایی در متن جا گرفته‌اند. بی‌آنکه روایت تاریخی رنگ داستان‌پردازیِ افراطی بگیرد، و داستان نیز از حقیقت دور شود. خواننده احساس نمی‌کند با بخش‌هایی جداگانه روبه‌رو است؛ همه چیز در کنار هم، تصویری زنده از زندگی حضرت زهرا ارائه می‌کند. 

و تازه درمی‌یابیم که دانسته‌های ما، تنها آغازی کوچک از دریایی بی‌کران است. 

بخشی از کتاب: 

غم به جراحت می‌ماند، یکباره می‌آید اما رفتنش، التیام یافتنش و خوب شدنش با خداست. و در این میانه، نمک روی زخم و استخوان لای زخم و زخم بر زخم، حکایتی دیگر است. حکایتی که نه می‌شود گفت و نه م یتوان نهفت. 

حکایت آتشی که می‌سوزاند، خاکستر می‌کند اما دود ندارد، یا نباید داشته باشد. 

آیین زندگی 

بازنشر زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) به قلم سیدمهدی شجاعی

آیین زندگی ترجمه و شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه است، وصایای حضرت علی (ع) به امام حسن (ع). نام کتاب تعریف دقیقی است از محتوای ارزنده کتاب که به راستی این وصایا دستورالعمل کاملی است برای زندگی خدایی، چه در دنیا چه برای آخرت. همانطور که نویسنده هم در مقدمه اشاره می‌کند بهترین و بزرگترین پدر عالم به عزیزترین فرزند عالم وصیت میکند برای زندگی، چه آیینی بهتر از این وصایا برای سعادت. به واقع کتاب با ترجمه و توضیح دقیق و روانش هندبوکی است که هر روز میتوان به آن مراجعه کرد و درس گرفت و هر روز هم نو است، تازه برای امروز ما.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب