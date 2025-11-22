بازنشر زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) به قلم سیدمهدی شجاعی

به گزارش ایلنا، «کشتی پهلو گرفته» از تأثیرگذارترین آثار سید مهدی شجاعی است؛ روایتی ادبی، احساسی و در عین حال مستند از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها. سید مهدی شجاعی در این کتاب، داستان زندگی بانوی بزرگ اسلام را نه به شیوه تاریخ‌نگاری خشک، بلکه از زبان نزدیک‌ترین افراد زندگی ایشان روایت می‌کند؛ کسانی که هر یک نقشی عمیق در مسیر زندگی حضرت داشته‌اند.

داستان با پرسش‌هایی آغاز می‌شود که شاید بارها شنیده باشیم، اما نویسنده ما را دعوت می‌کند تا آن‌ها را دوباره و با نگاهی تازه مرور کنیم:

هیچ کس آیا توانسته است غم فاطمه را –سلام الله علیها- در سوگ پدر به تصویر بکشد، جز ناله‌های بیت الاحزان فاطمه؟

هیچ کس یارای آن بوده است که آلام زینب را به هنگام دیدار سر برادر بر بام نیزه‌ها بیان کند، جز خون جاری از سر مبارک زینب؟

در صفحات کتاب، تولد حضرت زهرا را از زبان پدر و مادری می‌خوانیم که انتظار هدیه‌ای آسمانی را کشیده‌اند. سختی‌های شعب ابی‌طالب و هجرت از مکه به مدینه را از نگاه ایشان می‌خوانیم. بخش‌های دیگری از زندگی آن حضرت نیز از زبان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، حسنین علیهماالسلام، حضرت زینب و ام‌کلثوم سلام‌الله‌علیهما، و زنان بزرگواری چون ام‌سلمه و اسماء بنت‌عمیس روایت می‌شود. که شاهد بسیاری از لحظات پنهان تاریخ بودند.

نویسنده با قلمی روان و شخصیت‌پردازیِ ظریف، میان تاریخ و داستان پلی دلنشین می‌زند. روایت‌ها، خطبه فدک و گزارش‌های تاریخی به زیبایی در متن جا گرفته‌اند. بی‌آنکه روایت تاریخی رنگ داستان‌پردازیِ افراطی بگیرد، و داستان نیز از حقیقت دور شود. خواننده احساس نمی‌کند با بخش‌هایی جداگانه روبه‌رو است؛ همه چیز در کنار هم، تصویری زنده از زندگی حضرت زهرا ارائه می‌کند.

و تازه درمی‌یابیم که دانسته‌های ما، تنها آغازی کوچک از دریایی بی‌کران است.

بخشی از کتاب:

غم به جراحت می‌ماند، یکباره می‌آید اما رفتنش، التیام یافتنش و خوب شدنش با خداست. و در این میانه، نمک روی زخم و استخوان لای زخم و زخم بر زخم، حکایتی دیگر است. حکایتی که نه می‌شود گفت و نه م یتوان نهفت.

حکایت آتشی که می‌سوزاند، خاکستر می‌کند اما دود ندارد، یا نباید داشته باشد.

آیین زندگی

آیین زندگی ترجمه و شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه است، وصایای حضرت علی (ع) به امام حسن (ع). نام کتاب تعریف دقیقی است از محتوای ارزنده کتاب که به راستی این وصایا دستورالعمل کاملی است برای زندگی خدایی، چه در دنیا چه برای آخرت. همانطور که نویسنده هم در مقدمه اشاره می‌کند بهترین و بزرگترین پدر عالم به عزیزترین فرزند عالم وصیت میکند برای زندگی، چه آیینی بهتر از این وصایا برای سعادت. به واقع کتاب با ترجمه و توضیح دقیق و روانش هندبوکی است که هر روز میتوان به آن مراجعه کرد و درس گرفت و هر روز هم نو است، تازه برای امروز ما.

