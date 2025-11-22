به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۲۲۱ موزیسین از ۲۰ استان کشورمان به مرحله نهایی این دوره از جشنواره راه یافتند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه این جشنواره، از میان هنرمندان متقاضی حضور در بخش نهایی، تعداد ۱۲۶ موزیسین در بخش رقابتی و ۹۵ موزیسین نیز در بخش جنبی مجوز حضور در مرحله نهایی این جشنواره را که از ۱۱ آذر در سردشت آغاز می‌شود دریافت کردند.

به این ترتیب در بخش رقابتی۱۱ موزیسین در شاخه تکخوانی، ۷ نفر در شاخه تکنوازی دیوان، ۶ نفر در شاخه تکنوازی عود، ۸ نفر در شاخه تکنوازی ضرب کردی، ۸ نفر در شاخه تکنوازی دف، ۹ نفر در شاخه تکنوازی دوتار، ۹ نفر در شاخه تکنوازی تنبور و ۶۸ موزیسین در قالب ۹ گروه به رقابت خواهند پرداخت.

در بخش جنبی نیز ۵۰ موزیسین در قالب شش گروه در شاخه گروه‌نوازی و ۴۵ موزیسین در شاخه‌های تکخوانی، تکنوازی و دونوازی اجرا خواهند داشت.

در بخش پژوهشی جشنواره نیز از ۴ عنوان کتاب رونمایی خواهد شد و سخنرانی‌هایی پیرامون این آثار ایراد می‌شود. در این بخش از نویسندگان و پژوهشگران این ۴ کتاب که طی یک سال گذشته به مرحله انتشار رسیده‌اند تقدیر به عمل خواهد آمد.

در این جشنواره همچنین از خضر قادری که پیشکسوت موسیقی فولکلور بیت و حیران خوانی‌ست تجلیل خواهد شد. این هنرمند ۱۰۹ساله که دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است این روزها در بستر بیماری به سر می‌برد. وی در چهار حوزه هنر کردی «بیت‌خوانی»، «حیران»، «لاوک» و «شمشال‌زنی» فعال بوده است.

یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران توسط موسسه فرهنگی هنری شارو و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی از ۱۱ تا ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴ در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می‌شود

