تاکید بر ارتقای کیفیت سفر و تقویت حملونقل عمومی/ اختصاص ۱۴ همت برای تقویت اقامتگاههای بومگردی
نمایندگان دستگاههای مختلف در شصتوپنجمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از برنامههای خود در حوزه حملونقل هوایی و ریلی، گردشگری دریایی، توسعه اقامتگاهها، ایمنی سفر و معرفی مقاصد نوظهور خبر دادند و بر همافزایی بهمنظور ارتقای کیفی ارائه خدمات به گردشگران در نوروز ۱۴۰۵ تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، شصت و پنجمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به ریاست انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد و حضور نمایندگان دستگاهها در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد.
محسنیبندپی با اشاره به اهمیت کیفی سازی سفر مبتنی بر آمار کمی دقیق افزود: بهرهگیری از دادههای دقیق به مدیریت، تصمیمگیری و ارائه خدمات بهتر کمک میکند و کیفیتبخشی به خدمات گردشگری را سرعت میبخشد.
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر، به اهمیت هماهنگی میان دستگاهها برای ارتقای خدمات سفر اشاره کرد و تقویت تعامل را موجب کاهش چالشها، آسیبشناسی و اقداماتی در راستای افزایش ارائه کیفیت خدمات سفر به گردشگران دانست.
نیمی از سفرها به ۶ استان کشور/ ضرورت تبلیغ و معرفی استانهای کمتر شناخته شده
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، افزود: طی ۱۰ سال گذشته حجم استفاده مسافران از وسایل حمل و نقل عمومی در کشور نزدیک به نصف شده و از ۹ درصد به چهار درصد کاهش یافته است که این موضوع بازنگری و تقویت زیرساختها را دو چندان میکند.
محسنی بندپی با بیان اینکه بیش از ۴۶ درصد سفرها به ۶ استان خراسانرضوی، تهران، مازندران، گیلان، اصفهان و فارس انجام میشود به اهمیت معرفی مقاصد گردشگری در سایر استانها اشاره کرد و ادامه داد: استان زنجان رشد قابل توجهی در جذب گردشگر داشته است که این عملکرد نتیجه برگزاری رویدادها و معرفی مناسب جاذبههای این استان است.
معاون گردشگری کشور بر ضرورت تبلیغ و معرفی استانهای کمتر شناخته شده تاکید کرد و پخش برنامه «ایرانِ جان» را در این راستا مفید ارزیابی کرد.
وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه بومگردیها، افزود: برای نخستینبار ۱۴ همت اعتبار برای ایجاد و تقویت اقامتگاههای بومگردی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است؛ اقامتگاههایی که مقرونبهصرفهتر بوده و نقش مهمی در توزیع سفر دارند.
محسنی بندپی در پایان بر ضرورت ایمنی سفر و کاهش تصادفات تاکید کرد و ادامه داد: برای تضمین سفر ایمن، باید حملونقل عمومی را تقویت کنیم. با افزایش استفاده از خودروهای شخصی، خطرات سفر نیز بیشتر میشود؛ بنابراین وظیفه ما است که شرایط لازم برای سفر ایمن و پایدار را فراهم کنیم.
استقبال گردشگران خارجی از قطارهای گردشگری ایران/کمیته ویژه استانهای ساحلی در ستاد سفر تشکیل میشود
در ادامه مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با بیان اینکه تبیین آییننامه نوروز ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد به بهبود حوزه هوایی و ریلی کشور نسبت به سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: قطارهای گردشگری ایران به یکی از مهمترین مقاصد ریلی دنیا تبدیل شدهاند و گردشگران خارجی هم از این ظرفیت استفاده میکنند.
وی به هماهنگی دستگاههای مرتبط با حوزه ایمنی از جمله پلیس، اورژانس و هلال احمر و تشکیل سه کمیته در سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد و از تشکیل کمیته ویژه سواحل در ستاد هماهنگی خدمات سفر با مشارکت سازمان شهرداریها و دهیارییهای کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان مناطق آزاد، مدیران کل استانی و استانداران استانهای ساحلی خبر داد.
فاطمی به اهمیت معرفی مقاصد نوظهور گردشگری و شهرهای مکمل از سوی صداوسیما بهمنظور مدیریت سفر و افزایش تمایل سفر به این مقاصد اشاره کرد و از «ایرانِ جان» بهعنوان برنامههای موثر در این راستا نام برد.
تبیین نظامنامه سفر با مشارکت دستگاهها و تاکید بر کیفی سازی
هانی رستگاران دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز با اشاره به برنامهریزی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری دریایی و توسعه سواحل کشور اشاره و بر اهمیت هماهنگی میان دستگاهها و استانها بهمنظور ایجاد تغییرات نظامنامه سفر و تبیین شاخصهای بهبود کیفی سفر در این راستا تاکید کرد.
ابلاغ طرح تعزیرات به ۳۱ استان در راستای ضمانت اجرایی کیفی سازی خدمات سفر
نماینده تعزیرات نیز با اعلام آمادگی برای همکاری در ضمانت اجرایی بهبود کیفیت خدماترسانی سفر به گردشگران از برنامهریزی و ابلاغ این طرح به ۳۱ استان کشور خبر داد.
آمادگی سازمان شهرداریها و دهیاریها برای سرمایهگذاری در ساخت اقامتگاه
نماینده وزارت کشور در ارتباط با همکاری شهرداریها و دهیاریها برای امضای تفاهمنامه مشترک بهمنظور سرمایهگذاری در حوزه ساخت اقامتگاه و همکاری در استانهای ساحلی اعلام آمادگی کرد.
۱۳ مسیر داخلی و ۴ مسیر بینالمللی در خدمت گردشگران دریایی/ اعلام آمادگی برای ورود کشتی کروز به خزر
نماینده سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آمار هشت ماهه امسال و رشد ده درصدی جابجایی مسافران دریایی افزود: ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۱۰ نفر مسافر دریایی و ۱۷۹ هزار تردد از ابتدای سال جاری انجام شده است.
وی به ۱۳ مسیر دریایی داخلی و ۴ مسیر بینالمللی اشاره و برای حضور کشتی کروز در دریای خزر و همکاری در تبیین سند جامع گردشگری دریایی اعلام آمادگی کرد.
جذب گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه با برنامهریزی در حوزه دریایی و هوایی
نماینده منطقه آزاد به بهرهبرداری از ظرفیت گردشگری آبی در مسیرهای جدید جنوب کشور و فعال بودن بنادر در بوشهر و منطقه آزاد اروند اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی با سفرای کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و ترکمنستان، افزود: گردشگران این کشورها در صورت فراهم شدن زیرساختهای حمل و نقل هوایی و دریایی برای سفر به ایران مشتاق هستند.
تشکیل ایرلاینهای استانی، سیاستی برای ایجاد بازار رقابتی
نماینده سازمان هواپیمایی با اشاره به برنامهریزی برای جذب سرمایههای سرگردان بهمنظور تشکیل ایرلاینهای جدید در استانها ادامه داد: بنا بر سیاست سازمان هر استانی که ظرفیت تشکیل ایرلاین را با دو هواپیما داشته باشد این امکان فراهم است.
وی به تشکیل سه ایرلاین تا کنون اشاره کرد و افزود: این طرح در کشورهای مختلف اجرا شده است و ایرلاینهایی که توان رقابت نداشته باشند از چرخه رقابت خارج میشوند، پیشبینی میشود این طرح موجب بازار رقابتی شود.
نماینده سازمان هواپیمایی برای رونق سفر پیشنهاد اجرای طرحهایی مانند سفرکارت و سفرهای تقسیطی را مطرح کرد.
آمادگی برای توزیع سوخت در نوروز ۱۴۰۵
نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نوروز و اربعین را دو سنجه اصلی عملکرد این شرکت عنوان کرد و از اعلامآمادگی ۳۷ منطقه برای سوخترسانی در استانها و صدور کارتهای سوخت برای نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.
تاثیر «ایران ِ جان» در معرفی جاذبههای استانها
نماینده سازمان صداوسیما با بیان اینکه در سند تحول سازمانی و سند زیست بوم استانها طرحهای مربوط به سفر دیده شده است به تاثیر رویداد «ایران جان» در معرفی جاذبههای گردشگری استانها همچنین تقویت تعامل معاونت امور استانهای صداو سیما با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد.
استقبال از قطارهای گردشگری
نماینده راه آهن با بیان اینکه جابجایی مسافر در نوروز ۱۴۰۴ هفت درصد و اربعین بیست درصد رشد داشته است به برنامهریزی و توسعه قطارهای گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: از قطارهای گردشگری در مسیرهای شیرگاه، کاشان، سرخس، مثلث طلایی استقبال خوبی صورت گرفته است.
وی همچنین به نوسازی ناوگان ریلی و سرمایهگذاری در افزایش تعداد واگنها و صندلیها اشاره کرد.