مجموعه مستند «روایت هشت ساله» رونمایی شد
مستند «روایت هشت ساله» به کارگردانی سیاوش سرمدی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از مجموعه مستند «روایت هشت ساله» به کارگردانی سیاوش سرمدی در شبکه مستند برگزار شد.
در این مراسم که با حضور محسن برمهانی معاون سیما، امیر تقیخانی دستیار و مشاور فرهنگی فرمانده کل ارتش، حسین زارعزاده مدیر شبکه مستند سیما و سیاوش سرمدی کارگردان آن برگزار شد، محسن برمهانی معاون سیما رسانه ملی با اشاره به سوابق قبلی سرمدی در ساخت مستندهای خط شکنی همچون "ادواردو" گفت: با توجه به مشکلات و محدودیتها شاید اگر آقای جبلی نبود، این مستند ساخته نمیشد . در تلویزیون معمول نیست که برای تولید یک مجموعه مستند، بودجه ارزی داده شود، به ویژه برای کاری که عوامل تولیدش ظاهرا در داخل کشور هستند؛ اما این موضوع با پیگیریهای مستمر آقای جبلی انجام شد و امروز نتیجه خوبش را میبینیم. همچنین باید از آقایان یزدی و زارعزاده تشکر کنم که تولید این مجموعه را پیگیری کردند و با غیرت پای این کار ایستادند.
وی ادامه داد: ۴ سال، بخشی از عمر ارزشمند یک مستندساز است و باید از آقای سرمدی تشکر کرد که عمرش را برای ساخت این مجموعه گذاشت. دقت داشته باشید از همان روز اول آغاز جنگ، روایت آنهم شروع شده است اما تاکنون کمتر پیش آمده است که مستندی با روایت بینالمللی از دفاع مقدس ساخته شود. موضوع مهمی که باید اشاره کنم این است که در ساخت مستند از موضوعات مهمی که برایمان جنبه ایدئولوژیک دارد، یک ایراد داریم و آنهم این است که مستندهایمان جهتگیری دارد. مستند «روایت هشت ساله» جهتگیری ندارد و قضاوت را به مخاطب سپرده است.
برمهانی تاکید کرد: این مجموعه مستند حتما ارزشی است اما نکته اساسی آن این است که جهتگیری ندارد. مستندهایی که جهتگیری دارند، زود کهنه میشوند، اما آنهایی که با هوشمندی، جهتگیری را حذف کردند، ماندگار شدند. نکته مهم این مجموعه این است که روایت دو سویه از دو طرف میدان به مخاطب میدهد و همین موضوع ارزش بزرگی به آن میدهد.
او درباره برنامه پخش این مجموعه مستند نیز گفت: این مستند قرار است به صورت هفتگی پخش شود؛ یعنی به تعداد هفتههای پخش، مخاطب با آن درگیر است و میتوان از ظرفیتهای تبلیغاتی به صورت منظم و هفتگی برای بهتر دیده شدن مستند استفاده کرد. از سویی دیگر، تصمیم داریم همزمان با نمایش این مستند از شبکه مستند، آن را از یکی دیگر از شبکههای تلویزیون نیز به صورت همزمان پخش کنیم که تصمیمگیری خواهد شد.
معاون سیما در پایان صحبتهای خود از آرشیو بسیار خوب این مستند نیز تقدیر کرد.
در ادامه زارعزاده مدیر شبکه مستند با قدردانی از زحمات بسیار زیاد تیم تولید گفت: این مجموعه در دوره مدیریت قبلی شبکه مستند آغاز و تولید آن تا به امروز ادامه داشت و هم اکنون فصل اول آن آماده پخش از شبکه شده است. به نظرم این مجموعه مستند، دایرهالمعارفی از وقایع جنگ هشت ساله است که به دلیل شرایط خاص تولیدی، از بسیاری از کارهای مشابه خود متمایز میباشد.
سرمدی کارگردان مجموعه مستند «روایت هشت ساله» هم گفت: ویژگی منحصر به فرد این مجموعه مستند، روایت متفاوتی است که نسبت به دیگر روایتها از دفاع مقدس به مخاطبان ارائه میدهد. «روایت هشت ساله» روایت تاریخی را در پیش گرفته که نگاهی ۳۶۰ درجه به جنگ و دفاع مقدس دارد. به عبارت دیگر، همانقدر که به جبهه ایران میپردازد، به جبهه عراقی هم میپردازد و تحولات بینالمللی را نیز همزمان روایت میکند.
وی اضافه کرد: شاید بتوان گفت که ۷۰ درصد مصاحبههای این مستند با افراد خارجی و به عبارت دقیقتر، فرماندهان رده اول عراقی است. مخاطب این مستند، همزمان با شنیدن روایت طرف ایرانی میتواند روایت فرمانده عراقی را هم بشنود، تصاویر آرشیوی هر دو طرف را هم ببیند و مروری بر تحولات دیپلماتیک داشته باشد.
امیر تقی خانی در بخش دیگری از این نشست گفت: زمانی که طرح این مجموعه مستند مطرح شد، احساس میکردم که کار ارزشمندی از آب درخواهد آمد. البته عمر خدمتی من در ارتش کفایت نکرد که تا پایان پروژه، همراه تیم تولید باشم، اما اهتمام آقای سرمدی برای ساخت این مجموعه مستند، بسیار ارزشمند و ستودنی است. همانطور که رهبر انقلاب میفرمایند جنگ هشت ساله، ناگفتههای بسیاری دارد؛ هنر آن است که از دل جنگ، گنجهای ارزشمند را بیرون بکشیم. باید از سازمان صدا و سیما تشکر بکنم که به این فکر افتاد که برای جنگ، کار متفاوتی را ارائه بدهد.
این مجموعه از این هفته پنجشنبهها ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و روز بعد ساعت ۳ بامداد و ۱۰ صبح و یکشنبهها ساعت ۲۲:۰۰ تکرار آن پخش میشود.
در پایان این مراسم از پوستر مجموعه مستند «روایت هشت ساله» رونمایی شد.