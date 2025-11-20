ثقلین؛ تنها راه نجات از ضلالت ابدی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین مؤمنی، استاد حوزه علمیه قم شامگاه چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در شب اول مراسم عزاداری ایام فاطمیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار شد، با تأکید بر لزوم عبرت‌آموزی از تاریخ، اظهار کرد: امروز جامعه ما، جامعه مطلوب فاطمی و مهدوی نیست و دشمن با تضعیف دو رکن اساسی حیا (که نصف ایمان است) و نماز، در حال ضربه زدن به خانواده‌های ایرانی به ویژه قشر مذهبی است.

وی راه نجات از ضلالت را در تحقق کامل تمسک به «ثقلین» (قرآن و عترت) دانست و توصیه‌های عملی برای تلاوت قرآن و اعمال عبادی روزانه جهت دستیابی به آرامش ارائه کرد.

اهمیت تاریخ‌نگری و عبرت‌آموزی

حجت‌الاسلام مؤمنی سخنان خود را با تأکید بر اهمیت تاریخ و لزوم عبرت‌آموزی از آن آغاز کرد و افزود: نگاه به تاریخ برای رسیدن به سعادت و کمال ضروری است، زیرا فرصت تکرار حیات برای کسب مجدد تجربه وجود ندارد.

وی حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) را که منجر به جنایت در مدینه شد، ناشی از عدم تمسک جامعه به ثقلین (قرآن و عترت) دانست و خاطرنشان کرد: این امر هشداری بود که پیامبر (ص) برای جلوگیری از ضلالت ابدی مطرح فرمودند.

دغدغه‌های فاطمی و هجمه دشمنان

سخنران این مراسم معنونی اظهار داشت: جامعه فعلی مطلوب فاطمی و مهدوی نیست و دشمن دو رکن اساسی خانواده‌های مذهبی را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: دشمن در صدد است تا حیا (که نیمی از ایمان است) و نماز را از جامعه سلب کند و متأسفانه در این مسیر توفیقاتی نیز داشته است.

التمسک بالقرآن الکریم: ثقل اکبر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمرنگ شدن تلاوت قرآن در خانواده‌های مذهبی اشاره کرد و افزود: نور و برکت خانه در تلاوت قرآن است، چنانکه در روایت آمده است: «نوروا بیوتکم بتلاوة القرآن».

استاد حوزه علمیه مراحل تمسک به قرآن را شامل: تلاوت (که بهترین زمان آن را قبل از اذان صبح دانست)، درک معانی، و عمل کردن به قرآن عنوان و خطاب به جوانان گفت: برای جوانان یک پیشنهاد عملی دارم و آن اینست که صبح اول وقت، بعد از نماز، تفألی به قرآن بزنند و یک نکته یا درس برای روز خود از آن طلب کنند؛ زیرا قرآن معجزه است و امکان ندارد که برای آن روز مطلبی از آن استخراج نشود.

توصیه‌های عملی برای کسب آرامش

حجت‌الاسلام مؤمنی برای دستیابی به آرامش، به سیره یکی از اساتید بزرگوار و به نام حوزه اشاره کرد که آرامشی عجیب داشت و بیان کرد: این استاد راز آرامش خود را در نظم‌دهی به امور (هر چیز در باکس خودش) و انجام اعمالی از کودکی دانست؛ از جمله: روزی دو رکعت نماز هدیه به امام زمان (عج)، روزی ۱۰۰ بار حمد هدیه به امیرالمؤمنین (ع)، روزی ۱۰۰ بار قل هو الله احد هدیه به حضرت زهرا (س) با تأکید بر برکت آن، و روزی یک سوره یاسین هدیه به حضرت زهرا (س) که موجب رفاقت با پیامبر(ص) می‌شود.

وی همچنین به خواهران توصیه کرد و گفت: روزی یک جزء قرآن با صوت در خانه پخش شود تا شرک و شیاطین دفع گردند.

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: هیچ چیز به اندازه قرآن نمی‌تواند شرک‌زدایی و درم‌زدایی کند.

التمسک بالعترت الطاهره: ثقل اصغر

سخنران این مراسم معنوی در ادامه به تمسک به عترت (ثقل اصغر) پرداخت و افزود:این تمسک دارای سه مرحله است؛ «معرفت نسبت به ذوات مقدسه که عدم آن در مدینه و کربلا جنایات آفرید»، «محبت، و تأکید بر اینکه محبت بدون معرفت جایگزین پیدا می‌کند» و «ولایت، اطاعت بی‌چون‌وچرای ولی امر».

نشانه‌های تحقق تمسک

حجت‌الاسلام مؤمنی نشانه‌های تحقق تمسک به ثقلین را در زیارت عاشورا جستجو کرد و بیان داشت: این نشانه‌ها در موالات (اطاعت امر) و برائت (اجتناب از نهی) تجلی می‌یابد. اگر کسی به اوامر اهل بیت (ع) عمل کند و از نواهی برحذر باشد، شیعه آن‌هاست، «و الا فلا».



گفتنی است، این مراسم معنوی تا جمعه شب از ساعت ۱۸ و ۳۰ تا ۲۰ ادامه خواهد داشت و امشب (شب

