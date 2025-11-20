«دعای باران» سروده جدید افشین علا

به گزارش ایلنا، سروده جدید افشین علا به شرح زیر است:

خداوند باران! به کوثر قسم

به آب وضوی پیمبر قسم



تو را ای شکافنده‌ی ابرها

به پیشانی و فرق حیدر قسم



به خونی که از سینه‌ی مجتبی

شتک زد به بالین و بستر قسم



به خون گلوی حسین شهید

به قرآن بر نیزه، پرپر قسم



به لب‌تشنه گل‌های دشت عطش

به قاسم به اکبر به اصغر قسم



به آبی که چون اشک بر خاک ریخت

ز مشک علمدار لشکر قسم



به خون دل زینب، آن دم که دید

به گودال، ذبح برادر قسم



به ایران صاحب‌عزای حسین

به این کربلای مکرر قسم



به چشمش که مانده‌ست بهر ظهور

پس از چارده قرن بر در قسم



به گلدسته‌هایی که زآنها به گوش

هنوز آید الله اکبر قسم



غبار از مزار شهیدان بشوی

به آه دل زار مادر قسم



بر این ملک باریدن از سر بگیر

به خون جوانان بی‌سر قسم



افشین علا

آبان ۱۴۰۴

