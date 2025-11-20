گلها در قلب پاریس میشکفند؛ پنج نگاه ایرانی در گفتوگویی تازه با نقاشی اروپا
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «FLOWERS / گلها» با حضور پنج هنرمند ایرانی از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ در پاریس گشایش مییابد و تا ۳۰ نوامبر ادامه خواهد داشت.
این رویداد در دل منطقهی هشتم پایتخت فرانسه، در نشانی ۲۴ rue de Penthièvre، هر روز از ساعت ۱۱ تا ۱۹ میزبان علاقهمندان هنر معاصر خواهد بود و «گل» را بهانهای میکند برای گفتوگو میان سنت تصویری ایران و تاریخ نقاشی اروپا.
در این نمایشگاه، آثار فریدون آو، فرهاد استوانی، رعنا فرنود، مینا غازیانی و شادی مهسا در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ پنج هنرمند با زبانها و سلیقههای کاملاً متفاوت که نقطهی تلاقیشان موتیف بهظاهر ساده اما دیرینِ «گل» است. در تاریخ نقاشی و شعر فارسی، گل همزمان حامل زیبایی، ناپایداری، خاطره و لحظهی اشراق بوده؛ در این پروژه، هر یک از هنرمندان مهمانِ «گل» شده و از منظر شخصی خود آن را بازخوانی کرده است. از نقاشی روی بوم و کاغذ گرفته تا آثار روی تخته، مجموعهای شکل گرفته که میان دو سوی مدیترانه در رفتوآمد است: ریشه در شرق دارد، اما با زبان هنر مدرن و معاصر غرب وارد گفتوگو میشود.
در متن کیوریتوری نمایشگاه، گل بهعنوان موتیفی معرفی میشود که نقابهای گوناگون بر چهره میزند: گاهی یادآور باغهای خیالی شعر فارسی است، گاهی پژواک نقاشیهای طبیعت بیجان در سنت اروپایی؛ گاه نشانهی تولد است و گاه نشانهی افول و پژمردگی. هر اثر در «گلها» روایت کوچک و مستقل خود را از این تجربه پیش میکشد، اما کنار هم، به صورت نوعی مراقبهی جمعی بر زمان، فراموشی و میل به زیستن عمل میکنند. نگاه هر پنج هنرمند، از رنگگذاریهای پرانرژی تا سطوح فروتن و کمینه، بر لبهی باریک میان لذت تماشا و آگاهی از گذرا بودن لحظه حرکت میکند؛ همانجایی که گل در فرهنگ ایرانی همیشه قامت بسته است.
پلتفرم «سیمین پاریس» به مدیریت هنری لیلا وارسته این نمایشگاه را سامان داده است.