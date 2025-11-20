خبرگزاری کار ایران
نشست تخصصی «هوش خاکستری» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «هوش خاکستری» برگزار می‌شود
نشست تخصصی نمایشگاه نقاشی «هوش خاکستری» با آثار آصف ابراهیمی، روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ در گالری سوهام برگزار می‌شود؛

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی نمایشگاه نقاشی «هوش خاکستری» با آثار آصف ابراهیمی، روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ در گالری سوهام برگزار می‌شود.

این نشست  با حضور سعید حقیر و  رحیم خشتو، به واکاوی لایه‌های مفهومی و تصویری این مجموعه و نسبت آن با هوش ماشینی، زوال طبیعت و آینده انسان می‌پردازد.

«هوش خاکستری / Grey Intelligence» بر اساس طرح و کیوریتوری آرزو آزادی (اکرم‌السادات شرق آزادی) شکل گرفته و او در این پروژه، بوم‌های ابراهیمی را چون «خاطره‌ای از زمین» می‌خوانَد که زیر فشار تکنولوژی و فرسایش محیط‌زیست زخمی شده و اکنون در گفت‌وگویی نمادین میان تنه‌های درختان، بدن‌های سایبورگی و مخاطب، امکان‌های تازه‌ای برای حیات جست‌وجو می‌کند.

در این نشست، آصف ابراهیمی از روند سه دهه کار خود و چگونگی شکل‌گیری بدن‌های هیبریدی انسان–ماشین–حیوان، انتخاب پالت خاکستری و بافت‌های خشن سطح بوم سخن خواهد گفت و حقیر با اتکا به متن تحلیلی خود برای کاتالوگ، این آثار را در متن هنر معاصر ایران و روایت‌های جهانی درباره هوش مصنوعی و بحران طبیعت جایگذاری می‌کند؛ در حالی که آرزو آزادی به‌عنوان کیوریتور نمایشگاه، ایده مرکزی، شیوه چیدمان و رویکرد مفهومی خود در طراحی این پروژه را با حاضران در میان می‌گذارد تا «هوش خاکستری» نه فقط به‌عنوان مجموعه‌ای از تابلوها، بلکه به مثابه یک روایت منسجم کیوریتوری خوانده شود.

گفتنی است نمایشگاه نقاشی «هوش خاکستری» با آثار آصف ابراهیمی و کیوریتوری آرزو آزادی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ هر روز به‌جز دوشنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری سوهام به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه مهاجر، پلاک ۲، واحد ۱ (جنب موزه رضا عباسی) برپا است.

