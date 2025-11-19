خبرگزاری کار ایران
معرفی شورای سیاست‌گذاری سینماحقیقت ۱۹

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حکمی اعضاء شورای سیاست‌گذاری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با حکم رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی اعضای شورای سیاست‌گذاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی و منصوب شدند. رائد فریدزاده رئیس شورای سیاست‌گذاری است.

محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صدا و سیما، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، محمدحسین حقیقی نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره، معصومه فرد شاهین تهیه‌کننده و عضو هیات مدیره انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و نماینده صنف در شورای سیاست‌گذاری، فیما امامی کارگردان سینما و نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند اعضای شورای سیاست‌گذاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند که حکمشان را از رائد فریدزاده دریافت کردند.

در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره گزارشی از روند دریافت آثار، بخش‌های جدید، آمار مستندهای بخش‌های مختلف جشنواره و چشم‌انداز این دوره ارائه داد. در ادامه جلسه هر یک از اعضا نکات و دیدگاهشان درباره این دوره، شیوه نمایش آثار، بخش عکس و دانشجویی، محل برگزاری و… بیان کردند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

