مهلت ارسال اثر به بخش «ماه مجلس» جایزه ادبی جلالآل احمد تا ۱۵ آذر تمدید شد
مهلت ارسال اثر به بخش جنبی «ماه مجلس» هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد که به مناسبت هزاروپانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص) برگزار می شود، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش ایلنا، موضوعات و محورهای این فراخوان شامل چهار بخش اصلی است:
جنبه انسانی و ملموس: نشان دادن پیامبر در لحظات ساده زندگی
جنبه الهی و قدسی: اتصال او با وحی و رسالت
جنبه اخلاقی: الهام از آموزههای پیامبر در زندگی امروز
جنبه تاریخی و اجتماعی: گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی
آثار در دو قالب داستان کوتاه و ناداستان با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه پذیرفته میشود و هر نویسنده میتواند تنها یک اثر در هر بخش ارسال کند. مهلت ارسال آثار که پیشتر ۳۰ آبان اعلام شده بود، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب فایل Word از طریق نشانی (https://survey.porsline.ir/s/2wTTzfz) ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر شماره ۹۱۰۰۶۳۶۳-۰۲۱ داخلی ۸۱۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در دسترس قرار دارد.