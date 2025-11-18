خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهلت ارسال اثر به بخش «ماه مجلس» جایزه ادبی جلال‌آل احمد تا ۱۵ آذر تمدید شد

مهلت ارسال اثر به بخش «ماه مجلس» جایزه ادبی جلال‌آل احمد تا ۱۵ آذر تمدید شد
کد خبر : 1715964
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ارسال اثر به بخش جنبی «ماه مجلس» هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد که به مناسبت هزاروپانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص) برگزار می شود، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، موضوعات و محورهای این فراخوان شامل چهار بخش اصلی است:

جنبه انسانی و ملموس: نشان دادن پیامبر در لحظات ساده زندگی

جنبه الهی و قدسی: اتصال او با وحی و رسالت

جنبه اخلاقی: الهام از آموزه‌های پیامبر در زندگی امروز

جنبه تاریخی و اجتماعی: گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی

آثار در دو قالب داستان کوتاه و ناداستان با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه پذیرفته می‌شود و هر نویسنده می‌تواند تنها یک اثر در هر بخش ارسال کند. مهلت ارسال آثار که پیش‌تر ۳۰ آبان اعلام شده بود، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فایل Word از طریق نشانی (https://survey.porsline.ir/s/2wTTzfz) ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر شماره ۹۱۰۰۶۳۶۳-۰۲۱ داخلی ۸۱۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در دسترس قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب