نمایش مستندی از رخشان بنی اعتماد در برنامه نمایش مستندهای ایران‌شناسی

در چهلمین برنامه‌ نمایش مستندهای ایرانشناسی، مستند «یک ساعت از یک عمر» ساخته رخشان بنی اعتماد روی پرده می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن مستندسازان، اسکندر فیروز بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حافظت از محیط زیست ایران است و رخشان بنی اعتماد در این مستند، روایتی بی‌واسطه از زندگی حرفه‌ای، سرگذشت و سرنوشت او به دست می‌دهد.

پس از نمایش فیلم، مانیا شفاهی و زهرا انوشه به بررسی فیلم و موضوع آن می‌پردازند.

 این برنامه به همت انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن اشا و با همکاری سازمان نظام پزشکی کرج برگزار می‌شود و حضور در آن آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان برای دیدن فیلم امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸، به کرج، عظیمیه، ۴۵ متری کاج، سالن نظام پزشکی مراجعه کنند.

