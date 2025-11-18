به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن مستندسازان، اسکندر فیروز بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حافظت از محیط زیست ایران است و رخشان بنی اعتماد در این مستند، روایتی بی‌واسطه از زندگی حرفه‌ای، سرگذشت و سرنوشت او به دست می‌دهد.

پس از نمایش فیلم، مانیا شفاهی و زهرا انوشه به بررسی فیلم و موضوع آن می‌پردازند.

این برنامه به همت انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن اشا و با همکاری سازمان نظام پزشکی کرج برگزار می‌شود و حضور در آن آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان برای دیدن فیلم امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸، به کرج، عظیمیه، ۴۵ متری کاج، سالن نظام پزشکی مراجعه کنند.

انتهای پیام/