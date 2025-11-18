همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار میشود؛
رویداد مبادله کتاب در بلوار کشاورز
رویداد مبادله کتاب با عنوان «دست به دست» همزمان با هفته کتاب در بلوار کشاورز برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، رویداد مبادله کتاب با عنوان «دست به دست» همزمان با هفته کتاب در بلوار کشاورز برگزار میشود.
در این رویداد که همزمان با هفته کتاب در روز پنجشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۵ در بلوار کشاورز برگزار میشود، شهروندان میتوانند کتابهای خواندهشدهی خود را با یکدیگر مبادله کنند.
این برنامه فرصتی است تا کتابهای خواندهشدهی شهروندان از کتابخانههای شخصی خارج شود و دیگران بتوانند آنها را بخوانند. یکی از عرصههای این رویداد، مبادله کتابهای درسی و کمکدرسی است. وقتی دانشآموزی یک مقطع را میگذراند، ممکن است دیگر به آن کتاب نیاز نداشته باشد. در صورتی که دانشآموز دیگری که در آن مقطع درس میخواند به همان کتاب نیاز دارد.
شرکت در این رویداد علاوه بر مزایای اقتصادی که برای شهروندان دارد، به لحاظ صرفهجویی در مصرف کاغذ نیز به نفع محیط زیست خواهد بود. همچنین فرصتی برای بحث و گفتوگو درباره کتاب فراهم میشود.
با توجه به ضرورت اطلاعرسانی بهتر این رویداد، از شهروندان دعوت میشود در پویش مجازی «دست به دست» شرکت کنند. تکمیل پرسشنامه form.farhangsara.ir/dastbedast نیز فرصتی است تا شهروندان از کتابهایی که به این رویداد میآورند، صحبت کنند.
در این پویش، علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در فضای مجازی یکدیگر را به شرکت در این رویداد دعوت میکنند. شرکتکنندگان در پویش میتوانند عکسها و ویدئوهای خود را با هشتگ #دست_به_دست_کتاب در فضای مجازی منتشر کنند.
علاقمندان برای حضور در این برنامه که شرکت در آن برای عموم آزاد است، میتوانند به پیادهراه بلوار کشاورز، حد فاصل خیابان فلسطین تا خیابان نادری مراجعه کنند.