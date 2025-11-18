خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای آثار برندگان جایزه‌ی رضا کروریان در وین

اجرای آثار برندگان جایزه‌ی رضا کروریان در وین
کد خبر : 1715702
لینک کوتاه کپی شد.

آثار برگزیده‌ی جایزه‌ی رضا کروریان ۲۰۲۵، در فصل پنجم از مجموعه‌ی سیرکی فانتوم (Circuit Fantôm)، به میزبانی شهر وین اجرا می‌شوند.

به گزارش ایلنا،  گالری فلوتینگ ساوند (Floating Sound Gallery)،  روز جمعه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، در شهر وین میزبان فصل پنجم از مجموعه‌ی سیرکی فانتوم (Circuit Fantôm) و چهاردهمین اپیزود آن است که با همکاری و کیوریتوری آنتون یاخونتوف و دنیل تروگی برگزار می‌شود. این رویداد به اجرای آثار برگزیده‌ی جایزه‌ی رضا کروریان ۲۰۲۵ اختصاص دارد. 

این دوره از مسابقه‌ی کروریان برای سازهای تار و تئوربو بود که توسط فرانچسکو کاسکارانو، نوازنده‌ی تئوربو و علیرضا عقیقی، نوازنده‌ی تار اجرا شدند. 

هیئت داوران این دوره متشکل از اشکان بهزادی استاد کنسرواتوار موسیقی منهتن، پل کلیفت استاد موسسه عالی موسیقی بازل، یوآخیم هاینتس استاد دانشگاه موسیقی، تئاتر و رسانه‌ی هانوفر، آنتون یاخونتوف آهنگساز مستقل از وین، و الناز سیدی آهنگساز مستقل ایرانی ساکن فرایبورگ بود. 

برندگان نهایی این دوره عبارت‌اند از: 

رتبه‌ی نخست: محمدرضا مجیدی با قطعه‌ی آخر شاهنامه

رتبه‌ی دوم: طه حسنلو با قطعه‌ی پالیمپسست

رتبه‌ی سوم: علیرضا سیدی، Micro[B]iome

آثار دیگر آهنگسازان منتخب نیز در این رویداد اجرا می‌شوند، از جمله: 

الناز بهفر (پیله‌ی زمان)، ایلیا شهبازی (مقطعات)، سجاد خداوردی (پودِ تار) و نگار ذوالفقار (زمزمه‌های معلق، آنجا که شب پنهان می‌شود). 

فستیوال Circuit Fantôme با هدف گسترش هنر صدا، ترویج موسیقی آوانگارد و ایجاد فضای گفت‌وگوی فرهنگی میان هنرمندان بین‌المللی برگزار می‌شود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده‌ی فهرست کامل هنرمندان می‌توانید به وب‌سایت رسمی رویداد به این نشانی مراجعه کنید:  https://floatingsound.at/Circuit-Fantome-5-RKC

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ