به گزارش ایلنا، گالری فلوتینگ ساوند (Floating Sound Gallery)، روز جمعه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، در شهر وین میزبان فصل پنجم از مجموعه‌ی سیرکی فانتوم (Circuit Fantôm) و چهاردهمین اپیزود آن است که با همکاری و کیوریتوری آنتون یاخونتوف و دنیل تروگی برگزار می‌شود. این رویداد به اجرای آثار برگزیده‌ی جایزه‌ی رضا کروریان ۲۰۲۵ اختصاص دارد.

این دوره از مسابقه‌ی کروریان برای سازهای تار و تئوربو بود که توسط فرانچسکو کاسکارانو، نوازنده‌ی تئوربو و علیرضا عقیقی، نوازنده‌ی تار اجرا شدند.

هیئت داوران این دوره متشکل از اشکان بهزادی استاد کنسرواتوار موسیقی منهتن، پل کلیفت استاد موسسه عالی موسیقی بازل، یوآخیم هاینتس استاد دانشگاه موسیقی، تئاتر و رسانه‌ی هانوفر، آنتون یاخونتوف آهنگساز مستقل از وین، و الناز سیدی آهنگساز مستقل ایرانی ساکن فرایبورگ بود.

برندگان نهایی این دوره عبارت‌اند از:

رتبه‌ی نخست: محمدرضا مجیدی با قطعه‌ی آخر شاهنامه

رتبه‌ی دوم: طه حسنلو با قطعه‌ی پالیمپسست

رتبه‌ی سوم: علیرضا سیدی، Micro[B]iome

آثار دیگر آهنگسازان منتخب نیز در این رویداد اجرا می‌شوند، از جمله:

الناز بهفر (پیله‌ی زمان)، ایلیا شهبازی (مقطعات)، سجاد خداوردی (پودِ تار) و نگار ذوالفقار (زمزمه‌های معلق، آنجا که شب پنهان می‌شود).

فستیوال Circuit Fantôme با هدف گسترش هنر صدا، ترویج موسیقی آوانگارد و ایجاد فضای گفت‌وگوی فرهنگی میان هنرمندان بین‌المللی برگزار می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده‌ی فهرست کامل هنرمندان می‌توانید به وب‌سایت رسمی رویداد به این نشانی مراجعه کنید: https://floatingsound.at/Circuit-Fantome-5-RKC

