کلیدهای خوشبختی در زندگی مشترک در بازار کتاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «کلیدهای خوشبختی در زندگی مشترک» اثر عباس محمدحسنی در ۳۴۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

از منظر دین اسلام، تشکیل زندگی مشترک پاسخی عقلانی و شرعی به نعمت خدادادی غریزه جنسی است که خدای حکیم در وجود انسان قرار داده است.

نوشتار حاضر با رویکرد قرآنی و روایی تهیه شده است. واکاوی‌ها در آیات و روایات نشان‌دهنده آن است که زندگی مشترک کلیدهای خوشبختی پرشماری دارد.

همیشه این پرسش پیش می‌آید که چرا شور و شوق آغازین زندگی مشترک در بسیاری از زوج‌ها به تلخی و بی‌میلی تبدیل می‌شود و آیا راهی برای حفظ خوشبختی اولیه وجود دارد.

کتاب حاضر پاسخی امیدبخش به این پرسش است و ۴۶ کلید طلایی را از مرحله تصمیم‌گیری و انتخاب تا آغاز رسمی زندگی در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

این راهنمای کاربردی به مجردها کمک می‌کنند از همان ابتدا انتخابی آگاهانه داشته باشند و به متأهل‌ها می‌آموزد چگونه عشق و صمیمیت را در کانون خانواده پایدار نگه دارند.

این کتاب در سه فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر که به «مرحله تصمیم به تشکیل زندگی مشترک» اختصاص یافته به دو کلید ازدواج به هنگام (آثار مثبت ازدواج به هنگام و آثار منفی ازدواج دیرهنگام) و انتخاب همسر شایسته می‌پردازد.

فصل دوم که به «مرحله آماده‌سازی مقدمات زندگی مشترک» اشاره دارد، چهار کلید مهریه متعارف، جهیزیه متعارف، جشن عقد و عروسی متعارف، و جشن عروسی متشرعانه را معرفی می‌کنند.

سومین و آخرین فصل از کتاب حاضر، «مرحله آغاز زندگی مشترک» است که دربردارنده ۴۰ کلید موفقیت در زندگی مشترک است که عبارت‌اند از: هنر محبت‌ورزی، مهار خشم، اعتماد متقابل، احترام متقابل، آشنایی با فقه زندگی مشترک، دل‌برانه‌های متقابل، رازهای متقابل، وفاداری متقابل، پرهیز از مقایسه همسر با دیگران، دیدن و برجسته‌سازی نقاط مثبت یکدیگر، امید به رفع دشواری‌ها، همکاری متقابل زوجین، عذرخواهی در مواقع خطا، عذرپذیری در مواقع عذرخواهی از خطا، زیست متشرعانه، نصیحت‌پذیری، پایبندی به حیای ممدوح، عفت‌ورزی متقابل، آراستگی متقابل زوجین، غیرت‌ورزی مردانه، پاسخ متقابل به نیاز جنسی، تشکر متقابل، تغافل متقابل، احترام متقابل به سلیقه‌های مشروع، کمک به افزایش کمال یکدیگر، اعتدال در محبت، پایبندی به خصلت‌های اختصاصی، پرهیز از سخنان گزنده، مهارت کدبانویی، تعدیل سطح انتظارات، تسلیم مؤمنانه در برابر تقدیرات الهی، معنویت محورکردن زندگی مشترک، در زمان حال زیستن، بسنده کردن به «رزق کفاف»، مراقبت از سلامت جسمی، همنشینی با نیکان، ارتقا ظرفیت روحی زوجین، رویکرد منطقی در حل تعارض‌ها، فرزندآوری بهنگام و به‌تعداد.

برشی از اثر:

* پرهیز از مقایسه همسر با دیگران

یکی از کلیدهای خوشبختی در مرحله سوم زندگی مشترک، مقایسه‌نکردن همسر خویش با دیگران است. این کار قبلِ ازدواج عقلاً و شرعاً مفید و مقبول است، ولی بعد از آن مضر و ممنوع می‌باشد.

از قدیم گفته‌اند که زوجین دو چشم دارند و خوب است که قبلِ ازدواج، دو چشم دیگر هم قرض کنند تا درست ببینند و درست انتخاب کنند، ولی بعدِ ازدواج نه تنها نباید دنبال قرض گرفتن دو چشم باشند، بلکه همان دو چشم را هم باید پایین اندازند و فقط به داشته‌های همسر خودبسنده کنند. به‌عبارت‌دیگر، قبلِ ازدواج، زوجین باید در مورد هم بینا باشند ولی بعدِ ازدواج باید در مورد هم بینا، اما در مورد غیرهمسر خویش نابینا باشند. تنها در این صورت است که قطار زندگی همواره روی ریل درست در حرکت خواهد بود.

مقایسه بین همسر خویش با همسر دیگران به دلایل واقع‌بینانه نبودن مقایسه، دل‌سردشدن از زندگی خویش، و افتادن در فتنه‌های ضداخلاقی، عقلاً و شرعاً ممنوع است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

