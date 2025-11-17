وزیر میراثفرهنگی خبر داد؛
ورود ۴ و نیم میلیون گردشگر به ایران/ به آمار گردشگران پیش از جنگ ۱۲روزه بازگشتیم/ به فرونشست به چشم یک کلان مسئله ملی نگاه می کنیم
در نشست خبری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور برخط مدیرانکل ۳۱ استان، سیدرضا صالحیامیری با تشریح سیاستهای کلان دولت در حوزه گردشگری، اقتصاد دریامحور، حفاظت از میراثفرهنگی و مقابله با فرونشست، از بازگشت آمار گردشگران خارجی به سطح پیش از جنگ ۱۲روزه، اجرای برنامههای ملی برای صیانت از آثار تاریخی و تخصیص اعتبارات گسترده برای توسعه گردشگری و صنایعدستی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور وزیر و اصحاب رسانه، عصر امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در سالن نوروز وزارتخانه برگزار شد؛ در این نشست که با هدف پاسخگویی مستقیم، شفاف و ملی برگزار شد، مدیران میراث فرهنگی ۳۱ استان بهصورت آنلاین به سوالات و پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند.
سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست با تاکید بر نگاه راهبردی دولت به توسعه گردشگری اعلام کرد: تمام تلاش وزارت میراث فرهنگی بر این مبنا است تا با هموار کردن مسیر گردشگران بیشتری به ایران وارد شوند.
او گفت؛ هر گردشگری که وارد ایران شود تصویری تازه و تجربهای متفاوت از کشور ما خواهد داشت.خوشبختانه در مهر و آبان امسال به وضعیت مثبت پیش از جنگ ۱۲روزه بازگشتیم. از همین رو، سه سناریوی مختلف پیشِرو داریم که در صورت ثبات منطقه میتوانیم آمار سال گذشته را جبران کرده و حتی از ظرفیتهای بالاتر بهره ببریم. خوشبختانه تاکنون چهار و نیم میلیون گردشگر به ایران وارد شدهاند.
دیپلماسی فرهنگی؛ راهی برای تقویت روابط ملتها
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر خود به عربستان گفت: در سفر به ریاض ۱۲ ملاقات رسمی داشتیم. هدف ما دیپلماسی فرهنگی با رویکرد گفتوگومحور بود. وقتی از دیپلماسی سیاسی صحبت میکنیم اصولاً روابط دولتها را مدنظر داریم؛ اگر ما و متولیان گردشگری کشورهای دیگر روابط ملتها را تقویت کنیم، خودبهخود روابط دولتها نیز تقویت میشود. ما این موضوع را در گفتوگوها مدنظر قرار دادیم. در همین راستا اجلاس نوروز تصویب شد که در تهران برگزار شود.
او افزود: امروز فراتر از نوروز صحبت میکنیم؛ نوروز را در ایرانِ فرهنگی معرفی میکنیم. این موضوع در شورای راهبردی برای مشارکت وزارت خارجه، وزارت ارشاد، بنیاد ایرانشناسی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بحث شد.
تقویت گردشگری دریایی و تعاملات منطقهای
صالحیامیری سپس با اشاره به اهمیت ظرفیتهای گردشگری دریایی گفت: ما تا به امروز پشت به دریا بودهایم. در روزهای اخیر با وزیر عمان نشستی داشتیم؛ عمانیها ۴۰ بندر مسافری برای حمل مسافر در اختیار دارند و آمادهاند ظرفیت بنادر عمان و کروزهای آنها بین سواحل ایران و عمان در گردش باشد.
او افزود: البته در حوزه دریا با مشکل سوخت مواجه هستیم. مصوبه جدیدی در حال تصویب است تا این مشکل حل شود. انتظار میرود سوختها از یارانههای لازم برخوردار باشد.
وزیر میراثفرهنگی فرونشست را «یک کلانمسئله ملی» توصیف کرد و گفت: برای نخستینبار این موضوع را به سطح ملی ارتقا دادیم. همکاران ما در استان اصفهان مطالعهای جامع انجام دادند که آن را در هیئت دولت ارائه کردهام.
سیاست اقتصاد دریامحور؛ دستور رهبری و اولویت دولت
صالحیامیری با اشاره به نگاه جدید دولت به سواحل ایران افزود: سالها پشت به دریا بودیم؛ اراده نظام بر این است که ایران باید در دریا فعال شود. سواحل مکران، چابهار و سواحل شمال و جنوب برای توسعه اقتصاد دریامحور تعیین شدهاند. نخستین اجلاس گردشگری دریامحور با حضور استانداران و نماینده رئیسجمهور برگزار شد و کمیته کارشناسی نیز با حضور معاونان هفت استان تشکیل شده است.
او از مکاتبه جدید خود با استانداران ساحلی خبر داد و گفت: جلسات کارشناسی باید در استانها برگزار و برنامهها بهصورت رسمی ارائه شود.
حفاظت قاطع از حریم آثار تاریخی؛ توقف فوری تخلف در کاخ گلستان
وزیر میراثفرهنگی درباره ساختوسازهای غیرمجاز گفت: تخلفات ساختوساز پدیدهای طولانیمدت است؛ برخی سودجویان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
او درباره بنای در حال ساخت در حریم کاخ گلستان توضیح داد: این مجوز مربوط به سال ۱۴۰۱ و محدود به ۸ متر ارتفاع بوده است. اما در ستونگذاری تخلف مشخص شد و شهرداری منطقه بلافاصله کار را متوقف کرد. وزارتخانه نیز ورود کرده است؛ هویت جهانی تهران کاخ گلستان است و باید صیانت شود.
صالحیامیری از تخصیص اعتبارات گسترده خبر داد و گفت: بانک مرکزی ۲۰ همت اعتبار تخصیص داده و ۲۰ همت دیگر نیز تصویب شده است. صندوق توسعه ملی هم ۸ همت اختصاص داده است.
او افزود: در تبصره ماده ۱۵، شش همت به وزارت میراثفرهنگی تخصیص یافته است. با بنیاد مستضعفان تفاهمنامهای امضا شده تا نیمی از این اعتبارات در قالب ۱۷ هزار فقره تسهیلات برای کارگاههای کوچک اختصاص یابد.
وزیر در پایان تاکید کرد: پاسخگویی شعار ماست. وزارتخانه خود را موظف به پاسخگویی به اصحاب رسانه میداند و این تعامل به آگاهسازی مردم و تحکیم رابطه دولت و جامعه کمک خواهد کرد.
گزارش مدیران ستادی و استانی/ اهمیت ارتباط با رسانهها
روزبه کردونی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با تاکید بر نقش دانش رسانه گفت: این نشست به دستور وزیر و برای پاسخگویی کامل مدیرانکل برگزار شده است. یکی از مطالبههای جدی خبرنگاران، الزام اداراتکل به گفتوگو با رسانههای محلی بود؛ این نشست نخستین گام در این مسیر است.
او از تشکیل «شورای راهبردی رسانه» در وزارتخانه خبر داد.
افزایش دوبرابری رویدادهای گردشگری
سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گفت: تعداد رویدادهای گردشگری امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده و رویکرد گردشگری رویدادمحور با همکاری خوب استانداران دنبال میشود.
پرونده ثبت جهانی مساجد
علیرضا ایزدی مدیرکل دفتر ثبت آثار گفت: ۵۲ مسجد کاندیدای پرونده زنجیرهای هستند و هنوز هیچ مسجدی از فهرست خارج نشده است.
فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی گفت: انتخاب مرمتگران کاملاً سامانهمحور و بر اساس نظام فنی و اجرایی واحد در سراسر کشور است.
سنگلج؛ قلب تاریخی تهران
ایزدی درباره بافت سنگلج گفت: سنگلج هسته اصلی بافت تاریخی تهران است و دچار دستخوش شدهایم. با شهرداری وارد مذاکره شدهایم و اتفاقات مثبتی در حال وقوع است.
آغاز کاوش در کنارصندل
نیکرو مدیرکل کرمان اعلام کرد: همایش تمدن جیرفت در دیماه برگزار میشود و کاوشهای کنارصندل نیز آغاز خواهد شد.
محمد جوروند مدیرکل خوزستان گفت: ۲۷۰ میلیارد تومان برای زیرساخت و مرمت اختصاص یافته است. همچنین تلاش میکنیم موزه منطقهای استان با تأمین اعتبار لازم در سال آینده به بهرهبرداری برسد.