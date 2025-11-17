در نشست «رونمایی از تازههای نشر پیروان ادیان توحیدی» مطرح شد؛
سیدعباس صالحی: همگی ما باید به اقلیم معنایی ایران کمک برسانیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست «رونمایی از تازههای نشر پیروان ادیان توحیدی» گفت: همه ما ایرانیان اعم از مسلمان، کلیمی، ارمنی، آشوری و زرتشتی که در ساختن این تاریخ و حفظ این جغرافیا سهیم بودهایم، باید شانه به شانه در کنار هم باشیم. ایران تنها یک خاک نیست؛ یک روح و یک معناست. صیانت از این هویت مشترک مسئولیت تکتک ماست.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیودومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین «رونمایی از تازههای نشر پیروان ادیان توحیدی» و نشست «اهالی نشر و مطبوعات پیروان ادیان توحیدی» پیش از ظهر دوشنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۴) با حضور سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا نوریزاده، مدیرکل موسسات و صنوف فرهنگی، نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از ناشران و اهالی قلم پیروان ادیان توحیدی در سالن همایشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست که در چارچوب برنامههای هفته کتاب برگزار شد، نمایندگانی از کلیمیان، ارامنه، آشوریان و زرتشتیان از جمله همایون سامهیح (نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی)، آرا شارودیان (نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی)، پدرام سروشپور (انجمن زرتشتیان تهران) و دیگر شخصیتهای فرهنگی و نشر ادیان توحیدی حضور داشتند.
ایران پناهگاه ادیان است و این پرچم باید برافراشته بماند
سیدعباس صالحی در این برنامه با گرامیداشت یاد شهدای ایران از آغاز تاریخ ایران تا سال ۱۴۰۴ شمسی گفت: این عزیزان میراثی گرانبها را به یادگار گذاشتند و ما امروز امانتدار این میراث بزرگ هزاران ساله هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی حاضران در جلسه افزود: ما که دور این میز گرد هم آمدهایم وقتی به گذشته مینگریم، در این دوره طولانی نقاط مشترک فراوانی مییابیم؛ چنان که گویی در طول تاریخ چند هزارساله، همچون تار و پود به هم تنیدهایم. در مقاطع مختلف و در سختترین روزگاران ایران، در کنار یکدیگر بودیم و با هم لبخند زدیم. این زیست دیرین مشترک، همراه با تفاهم و همزیستی مسالمتآمیز، انبوهی از باورها و ارزشهای مشترک را برای ما به ارمغان آورده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم فهرستی از این مشترکات برشماریم، ساعتها باید سخن بگوییم؛ از باورها و ارزشهای واحد گرفته تا دغدغههای مشترک کلان و خرد، از مسائل خانواده و گسست نسلی تا تغییرات زبانی نسل جدید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تغییر زبان نسل جدید گفت: زبان نسل جدید تغییراتی پیدا میکند که طبعاً باید نسبت به آن توجه داشته باشیم. زبان برای ایران صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ زبان هم حامل فرهنگ است و هم نماد هویت. بنابراین نمیتوانیم به سادگی از کنار تغییرات آن بگذریم.
وی به دیگر دغدغههای مشترک اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از دغدغههای مشترکی که با یکدیگر داریم، در محیطزیست و... در بحثهای کلان، بحثهای میانی و همچنین در حوزههایی مانند منابع نقدینگی و کاغذ وجود دارد، اما ما همگی با تمام این مشکلات بر یک خاک قدم میگذاریم، زیر یک آسمان نفس میکشیم و در کاروانی واحد به سوی آینده در حرکت هستیم. این مشترکات است که ما را به هم وصل میکند و موجب میشود بیش از پیش در کنار هم قرار بگیریم.
صالحی با بیان اینکه در این فرصت کوتاه بر دو نکته تأکید دارد و نکته اول درک بهتر ادیان است، گفت: ما باید بتوانیم درک بهتری از ادیان داشته باشیم و یکی از پایگاههای آن همینجاست. ایران همواره سرزمین ادیان و پناهگاه پیروان آنها بوده و هست. مجموعهای از ادیان که در مقاطعی از تاریخ در سرزمینهای خود گرفتار محدودیت میشدند؛ ایران پناهگاهشان بود و چتر نجاتشان.
وی ادامه داد: این پرچم همزیستی مسالمتآمیز باید همچنان برافراشته بماند. اگر بتوانیم روایتهای اصیل و عقلانی ادیان را که توسط متدینان منصف خود آن ادیان ارائه میشود به جهان معرفی کنیم، گامی بزرگ در رفع سوءتفاهمها برداشتهایم و جایگاه ایران به عنوان «پناهگاه ادیان» را تثبیت کردهایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: هر مقداری که بتوانیم از همین کارهای ارائهشده را ترجمه و به کشورهای دیگر عرضه کنیم، جایگاه ایران به عنوان پناهگاه ادیان و همزیستی ادیان همچنان امکان شناسایی شدن را دارد و تلاشی که عزیزان ما در حوزه معرفی ادیان دارند، کمککننده خواهد بود.
صالحی در نکته دوم به ضرورت وحدت در برابر تهدیدها پرداخت و گفت: بخش دوم خود ایران است. ایران امروز در معرض تهدیدهای متنوعی قرار دارد که تنها نظامی نیست و همه ما اعم از مسلمان، کلیمی، ارمنی، آشوری و زرتشتی که در ساختن این تاریخ و حفظ این جغرافیا سهیم بودهایم، باید شانه به شانه در کنار هم باشیم. ایران تنها یک خاک نیست؛ یک روح و یک معناست. صیانت از این هویت مشترک مسئولیت تکتک ماست.
وی خطاب به حاضران که نمایندگانی از مسلمانان، کلیمیان، ارمنیان، آشوریان و زرتشتیان بودند، گفت: همه ما که این تاریخ را با هم ساختیم و این جغرافیا را حفظ کردیم، نه به عنوان یک خاک، بلکه به عنوان یک روح و معنا، امروز باید کنار هم قرار بگیریم. طبیعتاً عزیزان ما که دور این میز نشستهاند، گاهی فرصتهای بیشتری نسبت به من، به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند. ارتباطات و فرصتهایی که دارند، به مثابه «لحظه»هاست. در لحظهها، آرشها آمدند و در اساطیر و تاریخ، کارهای ماندگاری برای ایران انجام دادند. امروز نیز یکی از همان لحظههاست. باید کاری کنیم که این سرزمین مادری، خود را دارای فرزندان شایستهای ببیند.
صالحی در پایان با اشاره به تنوع اقلیمها به عنوان زیبایی ایران تأکید کرد: زیبایی ایران به تنوع آن است؛ هم تنوع اقلیمی که کشورهای کمی از آن برخوردارند و هم تنوع فرهنگها و ادیان. اگر همه ایران یک فرهنگ واحد داشت، بخشی از زیباییاش را از دست میداد. این جمع بسیار میتواند به آن «اقلیم معنایی» ایران که به اندازه اقلیم طبیعی آن ارزشمند است، کمک کند.
کتاب شکوه ایران را تضمین کرده است
در بخش دیگری از این نشست محسن جوادی با تأکید بر تاریخ مشترک ایرانیان گفت: کتاب در شکوفایی و شکوه این سرزمین همیشه نقش عمدهای داشته است. هر جا که کتابهای بزرگی وجود داشته، تمدن ساخته شده و همه در آن سهم داشتهاند؛ چه این کتابها را مسلمانان نوشته باشند، چه مسیحیان و چه یهودیان/ خوشبختانه در میان کتابهای بزرگی که به ایران عظمت بخشیدهاند، از هر صنف و گروه و مذهبی داریم. چه کتابهای پزشکی که یهودیان و ارامنه در این سرزمین نوشتهاند و چه کتابهای بزرگ در فلسفه، عرفان و ادبیات.
وی افزود: برنامه ما این است که به سخنان دوستان با دقت گوش دهیم، اگر ابهامی یا اشکالی وجود داشت، آن را برطرف کنیم و در صورت نیاز توضیحی ارائه دهیم. مهمتر از همه اگر راهها یا نوآوریهایی مطرح شود که بتواند مسیر تازهای برای فعالیت در این حوزه پیش پای ما بگذارد، از آن استقبال خواهیم کرد، زیرا همهچیز در حال تغییر و پویایی است، بهویژه با تحولاتی چون هوش مصنوعی. هر نکتهای که بتواند ما را در این مسیر یاری کند، ارزشمند خواهد بود. همانطور که اشاره شد، هر گامی برای شکوفایی کتاب در این سرزمین، در نهایت گامی برای سربلندی کشور و عزت آن خواهد بود.
تسهیلگری در صدور مجوز و تقدیر از نقش اقلیتهای دینی
علیزاده نوریزاده؛ مدیرکل موسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این نشست با تقدیر از حضور نمایندگان ادیان توحیدی، حضور آنان را نماد پویایی نشر و احترام به تکثر و همزیستی مسالمتآمیز دانست.
وی با اشاره به همراهی تاریخی اقلیتهای دینی تأکید کرد: ما رشادتهای شما را در دوران انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و همچنین مواضعتان در محکومیت رژیم صهیونیستی را فراموش نکردهایم.
نوریزاده از تسهیلگری در صدور مجوز خبر داد و گفت: در یک سال گذشته سعی کردهایم مجوز فعالیتهای شما را در کمتر از دو ساعت صادر کنیم و ۹۰ درصد موارد در این مدت زمان انجام میشود.
مدیرکل موسسات و صنوف فرهنگی از برنامههای آینده خبر داد و افزود: برنامههایی مانند نمایشگاه رشادتهای اقلیتهای دینی در دهه فجر و ضیافت شام با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تدارک دیدهایم. امیدوارم گفتوگوی امروز نقطه آغاز مسیرهای تازه و همکاریهای عمیقتر باشد.
در ادامه این نشست، نمایندگان جوامع دینی و اهالی نشر به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود پرداختند.
همایون سامهیح نجفآبادی، نماینده کلیمیان در مجلس، با درخواست فضای بازتر برای پژوهشگران غیرکلیمی در مطالعه یهودیت تأکید کرد: جامعه کلیمی تبشیری نیست و انتظار داریم به پژوهشگران با نگاه شک برخورد نشود.
آرا شارودیان، نماینده ارامنه در مجلس، با اشاره به پیشینه تاریخی ارامنه در توسعه نشر ایران گفت: ارامنه نخستین چاپخانه مدرن ایران را راهاندازی کردند و امروز برای تداوم این نقش، حمایت از ناشران کوچک و تسهیل فرآیند مجوز ضروری است.
پدرام سروشپور از انجمن زرتشتیان تهران، بر لزوم حفظ اسناد تاریخی تأکید و اعلام کرد: کتاب «اسناد تاریخی زرتشتیان دوران ناصری» ۲۷ آذر رونمایی میشود. هویت ما در گرو حفظ این اسناد است.
ایساک یونانسیان از موسسه ترجمه و تحقیق هور، با اشاره به مشکلات مالی چاپ کتاب گفت: هشت عنوان کتاب آماده چاپ داریم، اما انگیزه مالی برای انتشار وجود ندارد. صدور مجوز باید تسریع شود.
بهنام مبارکه، مدیر انتشارات هیرمنا، خواستار تخصیص سهمیه کاغذ برای کتابهای دینی شد و گفت: کتاب آسمانی باید در شأن خود و با قیمت مناسب چاپ شود تا مردم توان خرید داشته باشند.
آرگیشتی توماسیان، مدیر داخلی روزنامه آلیک، با اشاره به قدمت ۹۵ ساله این روزنامه گفت: با وجود تمام مشکلات کاغذ و مالی، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتهایم و به رسالت فرهنگی خود ادامه میدهیم.
یوناتن بت کلیا، رئیس سابق انجمن آشوریان تهران، با بیان اینکه بدترین چیزی که میشنود واژه اقلیت است، به نقد جدی این مفهوم پرداخت. وی افزود: این تقسیمبندی توسط مجامع بینالمللی و مدعیان حقوق بشر مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و ما را تافته جدا بافته از ملت ایران نشان میدهد.
وی با اشاره به عدم پوشش رسانهای مناسب از مراسم جوامع دینی گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی در هیچ برنامهای ما را به عنوان بخشی از ملت ایران معرفی نمیکند. این جلسات ارزشمند هر سال برگزار میشود، اما کجا انعکاس پیدا میکند؟ تنها در نشریات خودمان!
بت کلیا با تأکید بر وحدت ملی افزود:«من از آقای صالحی جدا نیستم، از موبدان زرتشتی جدا نیستم، از ارامنه و کلیمیان جدا نیستم. ما همه ایرانی هستیم و به این افتخار میکنیم. خواهش میکنم این کلمه اقلیت را برای ما استفاده نکنید.
سهراب سلامتی از انجمن زرتشتیان شریفآباد، با اشاره به انتشار ۶ جلد کتاب در دو سال گذشته گفت: با همکاری خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اسرع وقت مجوزهای لازم را دریافت کردهایم.
سرداری از مجموعه فرهنگی رافی، بر لزوم توسعه فرهنگ ملی در برابر جهانیسازی تأکید کرد: برای مقابله با تهدیدات جهانی،باید فرهنگهای بومی را تشویق و توسعه داد.
آرش آبائی، پژوهشگر کلیمی، با قدردانی از فضای آزاد انتشار کتاب در حوزه ادیان گفت: همکاری پژوهشگران مسلمان و کلیمی در تولید منابع معتبر، باعث پیشرفت کشور شده است.
دیناز دهنادی، مدیر نشر برسم، با اشاره به دو دغدغه اصلی گفت: کیفیت کاغذهای تخصیصی نامناسب است و فرآیند بیمه اهل قلم نیاز به شفافیت دارد.
بابک سلامتی، مدیر مسئول نشریه امرداد، بر لزوم «تبعیض مثبت» برای حفظ فرهنگهای کوچک تأکید کرد و گفت: برای ناشران ادیان توحیدی که مخاطبان محدودتری دارند، باید نگاه ویژهای وجود داشته باشد.
آرتویت زهرابیان از انتشارات نائیری، پیشنهاد ایجاد «تیم توزیع ویژه» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتابهای ناشران ادیان توحیدی را مطرح کرد و گفت: این اقدام میتواند به توزیع و شناختهشدن کتابهای ما در سطح کشور کمک کند.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.