فراخوان هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان منتشر شد.
به گزارش ایلنا، هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان- آبادان، از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ به مدت ۴ روز در استان خوزستان، شهر آبادان با حضور هنرمندان ۱۰ استان (گیلان، ایلام، همدان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، یزد، مرکزی، تهران) توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان برگزار میشود.
اهداف جشنواره
جشنوارههای منطقهای سینمای جوان با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان یکی از مقولههای مهم فرهنگی با رویکرد ایجاد تنوع و تکثر در انواع فیلم کوتاه از طریق تاکید بر ژانرهای سینمایی برگزار میشود. در این دوره از جشنواره توجه به سینمای بومی و فیلمهای ژنریک در اولویت انتخاب و داوری خواهند بود.
بخشهای جشنواره
جشنواره در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار میشود.
بخش فیلم :
شامل دو بخش مسابقه و جنبی است.
الف: بخش مسابقه
- داستانی
- تجربی
- مستند
- پویانمایی
بخش مسابقه بخش رقابتی جشنواره است. همه آثار تولیدی در راستای اهداف و موضوعات جشنواره، در قالبهای کوتاه داستانی، تجربی، مستند و پویانمایی میتوانند در این چهار بخش رقابتی حضور یابند.
ب: بخش جنبی
این بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشهها و تجربههای هنرمندان و ایجاد زمینهای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، نشستهای تخصصی و ...
مقررات خاص بخش فیلم
- حداکثر زمان برای آثار۳۰ دقیقه است.
- سرمایهگذار یا تهیهکننده به عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد.
- ملاک تشخیص استان در جشنواره منطقهای؛ شهر محل استقرار و سکونت تهیهکننده حقیقی و یا لوکیشن ساخت اثر خواهد بود.
- تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین 1403 باشد. فیلمهایی که قبلا برای جشنوارههای منطقهای سینمای جوان ارسال شدهاند امکان حضور در این دوره از جشنواره را ندارند.
- آثاری که قبلاً به بخش مسابقه جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافتهاند، نمیتوانند در این جشنواره حضور یابند.
- آثاری که در این جشنواره موفق به دریافت تندیس به عنوان بهترین فیلم داستانی، تجربی، مستند، پویانمایی و بهترین فیلم جشنواره شوند با هر سابقهای، مستقیماً به بخش مسابقه «چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» راه مییابند.
- توجه : ثبتنام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوۀ اینترنتی امکانپذیر است. بنابراین لازم است درخواستکنندگان با مراجعه به سایت festival.iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم را بارگذاری کنند.
- آثار بایستی در قطع Full HD و فرمت MP4 (H.264) لزوماً با مشخصه فریمریت 24و حداکثر حجم 1 گیگابایت در سامانه جشنواره بارگذاری شود. بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمتهای متفرقه یا فایلهای دارای اشکال، در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.
- فیلمسازانی که فیلمشان به بخش مسابقه راه مییابد، میبایست حداکثر تا 5 روز کاری بعد از اعلام اسامی راه یافتگان، نسخه اصلی فیلم را طبق شرایط فنی اعلام شده در بند"شرایط فنی آثار راه یافته" به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. درصورت تأخیر دبیرخانه میتواند نسبت به حذف فیلم اقدام کند.
- هر فیلمساز میتواند حداکثر 2 اثر به جشنواره ارسال کنند.
- در صورت راهیابی فیلم به جشنواره، ارسال موافقت نامه از سوی تهیهکننده الزامی است.
- تغییر نام اثر پس از اعلام فیلمهای راه یافته جشنواره به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
شرایط فنی آثار راه یافته به بخش مسابقه:
- تمامی آثار ارسالی صرفا به صورت فایل دیتا و در قطع Full HD به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند.
- فرمتهای قابل پذیرش برای آثار:
- Mov / 422 / HQ ـ فریمریت 24 f/s
- MPEG 4 (H.264) ـ بیتریت 40000 mbps ـ فریمریت 24 f/s
- MPEG 2 ـ بیتریت 80000 mbps ـ فریمریت 24 f/s
- دبیرخانه جشنواره از پذیرش هرگونه فرمتی بهغیر از فرمتهای اعلام شده، معذور است.
- صاحبان آثار تولید شده به شیوه صدای فراگیردالبی یا شش کاناله، بایستی نسخه مربوطه را به صورت جداگانه (سینک با صدای استریو چسبیده به فیلم) به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.
جوایز بخش فیلم:
هیئت انتخاب متشکل از هنرمندان و کارشناسان فیلمها را برمیگزینند، داوران بخش مسابقه آثار را داوری و جوایز زیر را به برگزیدگان اهدا خواهند کرد:
- لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 400 میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره (این جایزه به تهیهکننده حقیقی تعلق میگیرد)
- لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 300 میلیون ریال به بهترین کارگردانی فیلم داستانی
- لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 300 میلیون ریال به بهترین فیلم مستند(این جایزه به کارگردان اثر تعلق می گیرد)
- لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 300 میلیون ریال به بهترین فیلم تجربی(این جایزه به کارگردان اثر تعلق می گیرد)
- لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ300 میلیون ریال به بهترین فیلم پویانمایی(این جایزه به کارگردان اثر تعلق می گیرد)
- لوح افتخار و مبلغ 300 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران
- لوح افتخار، مبلغ 200 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه تألیفی
- لوح افتخار، مبلغ 250 میلیون ریال به بهترین فیلمبرداری
- لوح افتخار، مبلغ 250 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه اقتباسی
- لوح افتخار، مبلغ 250 میلیون ریال به بهترین تدوین
- لوح افتخار، مبلغ 250 میلیون ریال به بهترین صدای فیلم
- لوح افتخار، مبلغ 200 میلیون ریال به برترین استعداد جوان *
- هیئت داوران می تواند حداکثر یک دیپلم افتخار و مبلغ 10۰ میلیون ریال به یک اثر تحت عنوان تقدیر هیئت داوران اهدا کنند.
* به منظور تشویق هنرجویان، دانشجویان و علاقمندان فیلم کوتاه، متولدین سال ۱۳79 به بالا که اولین اثر تولیدی خود را ارایه کردهاند جایزهای تحت عنوان استعداد جوان اهدا خواهد شد.
بخش فیلمنامه:
به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامهنویسی و با توجه به اهمیت این حوزه به عنوان زیر ساخت تولید فیلم در دو بخش زیر برگزار میشود.
- بخش آزاد
- بخش اقتباسی ( اقتباس ادبی از متون کهن یا معاصر ایرانی، متون مرتبط با انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بیداری اسلامی با ذکر مأخذ)
مقررات خاص بخش فیلمنامه:
۱. فیلمنامهها باید در پرتال ثبت نام جشنوارهها آنلاین ثبت شده و کد دریافتی از سایت را نزد خود نگه دارید.
۲. فیلمنامهها باید هنگام ثبت اثر با یکی از دو فرمت Pdf یا Word در سایت آپلود شود.
3. فیلمنامهها میبایست با فونت " B Nazanin" و شماره اندازه 14 نگارش و حداکثر 10 صفحه A4 باشد.
4. آثاری که قبلا برای جشنوارههای منطقهای سینمای جوان ارسال شدهاند، امکان حضور در این جشنواره را ندارند.
5. همراه بودن خلاصه فیلمنامه حداکثر یک پاراگراف(4 خط) در صفحه اول فیلمنامه الزامی است.
6. فیلمنامه میبایستی بر مبنای زمان حداکثر ۱۵ دقیقه نوشته شده باشد.
7. تعداد فیلمنامههای ارسالی هر نفر در هر بخش یک فیلمنامه و درمجموع 2 فیلمنامه در نظر گرفته شده است.
8. فیلمنامههای ارسالی نباید تولید شده باشند.
9. در صورت عدم رعایت مقررات فوق فیلمنامه به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد.
جوایز بخش فیلمنامه
هیئت داورن این بخش را داوری و جوایز زیر را به برگزیدگان اهدا خواهند کرد:
بخش آزاد:
۱. لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 200 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر اول
۲. لوح افتخارجشنواره و مبلغ 15۰ میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر دوم
۳. لوح افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر سوم
بخش اقتباسی:
تندیس جشنواره و مبلغ 15۰ میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه اقتباسی
هیئت داوران میتوانند علاوه بر جوایز مذکور، یک لوح تقدیر و مبلغ 50 میلیون ریال به یک اثر برتر اهدا کنند.
بخش عکس
شامل دو بخش تک عکس و مجموعه عکس است:
الف: تک عکس
عکاسان در این بخش حداکثر با ارسال ۵ قطعه عکس میتوانند در مسابقه شرکت کنند.
ب: مجموعه عکس
هرعکاس میتواند حداکثر ۷ قطعه عکس را که در چارچوب متعارف مجموعه عکس قرار میگیرند ارسال کنند.
شرایط بخش عکس:
- کلیه هنرمندان عکاس و علاقهمندان اعم از آماتور و حرفهای میتوانند در این مسابقه شرکت کنند، شرکت در این مسابقه برای همه آزاد و رایگان است. شرکتکنندگان میبایست زمان و مکان عکسبرداری و توضیحات تکمیلی را هنگام بارگذاری هر اثر در سایت اعلام کند.
- برگزارکننده توصیه میکند از ارسال عکسهای تکراری که درجشنوارهها و مسابقات عکس مشابه پیشین به نمایش درآمده خودداری فرمایند. آثاری که قبلا به جشنوارههای منطقهای سینمای جوان ارسال شدهاند امکان حضور در این دوره از جشنواره را ندارند و حذف خواهند شد.
- متقاضیان میتوانند در بخش تک عکس حداکثر ۵ اثر متعلق به خود را و در بخش مجموعه عکس یک مجموعهی حداکثر هفت عکسی با حجم حداقل 3MB و حداکثر5MB بهطوریکه قابلیت چاپ در سایز بزرگ (5۰ در70) را داشته باشد با رعایت مقررات اعلام شده در سایت مسابقه بارگذاری نمایند.
- عکسهای ارسالی نباید دارای امضاء، پاسپارتو، قاب، تاریخ، لوگو، واتر مارک، حاشیه خطی و یا هرگونه نشانههای تصویری دیگر باشند. عدم رعایت این مورد موجب حذف عکس خواهد شد. در صورتیکه عکس به هر دلیلی نیاز به شرح و توضیحاتی از نظر موضوعی داشته باشد این توضیحات میبایست در فرم ثبتنام و بخش مربوطه هنگام بارگذاری نوشته شود. توجه داشته باشید که این توضیحات فقط از نظر موضوع عکس قابل پذیرش است.
- عکسها میتواند با دوربین و یا موبایل در صورتیکه کیفیت لازم را برای چاپ در اندازه گفته شده داشته باشد گرفته شوند.
- عکسهای راه یافته به بخش مسابقه در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.
- عکسها میتواند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند.
- برگزارکننده به هر تکعکس راهیافته به جشنواره مبلغ 5 میلیون ریال و هر مجموعه عکس 10 میلیون ریال پرداخت میکند.
- صاحبان آثار به برگزارکنندگان اجازه میدهند تا از آثارشان در تمامی انتشارات، بیلبوردهای تبلیغاتی و پوستر جشنواره در نمایشگاههای فرهنگی داخلی استفاده کنند.
جوایز بخش عکس:
هیئت داوران این بخش را داوری و جوایزی را به برگزیدگان اهدا خواهند کرد.
۱. لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 200 میلیون ریال به بهترین مجموعه عکس
۲. لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 150 میلیون ریال به عکس اول
3. لوح افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال به عکس دوم
4. لوح افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال به عکس سوم
بخش جنبی
این بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشهها و تجربههای هنرمندان و ایجاد زمینهای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار عکاسان شامل نشستهای تخصصی و اردوی عکاسی درون شهری خواهد بود.
مقررات عمومی
- شرکت همه فیلمسازان، هنرمندان، نهادها، سازمانهای دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی آزاد است.
- توجه : ثبتنام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوۀ اینترنتی امکانپذیر است؛ بنابراین لازم است درخواستکنندگان با مراجعه به سایت festival.iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل آثار خود را بارگذاری کنند.
- به هیچ عنوان امکان تغییر و یا ارسال مجدد آثار وجود ندارد.
- به آثاری که به بخش مسابقه راه یافتهاند، گواهی شرکت داده خواهد شد.
- آثاری که استانداردهای فنی و نمایشی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف میشوند.
- دبیرخانه جشنواره، مسئولیتی در قبال آسیبهای ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده را نمیپذیرد.
- پس از راهیابی اثر به جشنواره، امکان خارج کردن آن وجود ندارد.
- اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیشبینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیرخانه جشنواره است.
- تهیهکننده و یا نماینده قانونی دارای مجوز ایشان به انجمن سینمای جوانان ایران اختیار میدهد که فیلم های منتخب را در فضاهای آموزشی به طور اعم کلمه که فاقد جنبه انتفاعی و مالی بوده است بالاخص دفاتر و شعب انجمن سینمای جوانان ایران به نمایش درآورد.
گاهشمار جشنواره
تاریخ شروع ثبت نام و بارگذاری آثار: 27 آبان 1404
تاریخ پایان ثبت نام و بارگذاری آثار: 22 آذر 1404
اطلاعرسانی آثار راه یافته: از هفته اول دی 1404
- نتایج بازبینی فقط از طریق سایت اختصاصی جشنواره اعلام میشود.
برگزاری جشنواره: 24 تا 27 دی 1404
توجه: مهلت ثبتنام و بارگذاری آثار به هیچ عنوان تمدید نشده و رأس تاریخ اعلام شده، سایت ثبتنام بسته خواهد شد.
نشانی دبیرخانه:
تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهیده نادره ترکان(نوزدهم)، شماره 20، طبقه چهارم، دبیرخانه هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان
کدپستی: 1517873811
تلفن: 86087603 – 86084851
سایت ثبت نام : www.iycs.ir / festival.iycs.ir
پست الکترونیک: iycs.fest@gmail.com