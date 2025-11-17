به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، اجلاس بین‌المللی «توسعه مهارت‌های کارآفرینی زنان عشایر حامل میراث فرهنگی ناملموس» امروز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از نمایندگان کشورهای منطقه در تهران آغاز به کار کرد.

صالحی‌امیری در سخنانی افتتاحیه، بر اهمیت تاریخی و تمدنی کوچ و نقش تعیین‌کننده زنان عشایر تاکید کرد و گفت: این اجلاس، بیانیه‌ای منطقه‌ای برای شناخت جایگاه بی‌بدیل زنان عشایر و نقش تمدنی کوچ در سرزمین‌هایی است که هزاران سال میراث خود را بر دوش جابه‌جا کرده‌اند و حکمت آن را در عمق تاریخ نگاه داشته‌اند.

او با اشاره به اینکه کوچ عشایر یکی از اصیل‌ترین و زیباترین جلوه‌های فرهنگی ایران است، افزود: زنان عشایر مادرانی خردمند و تاب‌آورند که همزمان مسئولیت‌های گوناگون را بر دوش دارند و امنیت، استمرار و انسجام خانواده عشایری را تضمین می‌کنند. چادرهای عشایری، نماد زیست‌جهان ایرانی و تصویری کم‌نظیر از پایداری فرهنگی است که کمتر به آن توجه شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با تشریح جایگاه «مرکز منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس تهران» اظهار داشت: این اجلاس محصول رسالت یکی از هشت مرکز ممتاز تحت نظارت یونسکوست؛ مرکزی که مسئولیت راهبردی اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ را در پهنه ۲۴ کشور بر عهده دارد و امروز یکی از کانون‌های فعال اندیشه، ظرفیت‌سازی و توسعه دیپلماسی فرهنگی در منطقه محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر پویایی و تاب‌آوری میراث‌فرهنگی ناملموس گفت: این حضور گسترده حکایت از آن دارد که دانش بومی متوقف نمی‌شود، میراث ناملموس تسلیم بحران نمی‌گردد و همکاری منطقه‌ای با هیچ تهدیدی خاموش نمی‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی کارنامه این اجلاس را حاصل «یک سال و نیم تلاش فکری، تبادل تجربه و مشارکت علمی» کشورها دانست و افزود: این رویداد نقطه آغاز شکل‌گیری شبکه‌ای منطقه‌ای برای توانمندسازی زنان عشایر و پاسداری از دانش‌های بومی است. شبکه‌ای که می‌تواند به‌طور مستقیم بر حکمرانی فرهنگی، اقتصاد معیشتی پایدار، تاب‌آوری جوامع بومی، مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت دیپلماسی فرهنگی اثر بگذارد.

صالحی‌امیری در پایان این اجلاس را «آغاز مسیری مشترک و آینده‌ساز» توصیف کرد و گفت: نتایج این گفتگوها باید به برنامه‌های عملیاتی و شبکه‌سازی میان حاملان دانش تبدیل شود. آینده منطقه ما زمانی تضمین می‌شود که فرهنگ را ستون اصلی توسعه، صلح و حکمرانی فرهنگی بدانیم، نه عنصری تزئینی.

