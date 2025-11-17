خبرگزاری کار ایران
گردشگری کلید بازسازی تصویر جهانی ایران است/ موافقت‌نامه‌های فرهنگی، پیشران همکاری‌های گردشگری میان کشورهاست

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست بیست‌وپنجم شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش گردشگری در بازنمایی چهره واقعی ایران، افزود: هر گردشگری که به ایران می‌آید، با تجربه‌ای متفاوت بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در جریان برگزاری بیست‌وپنجمین جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تشریح نقش گردشگری در بهبود تصویر جهانی ایران، آن را یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی کشور دانست.

وی اظهار کرد: حفظ و تقویت تصویر اولیه اهمیت دارد، اما واقعیت این است که هر فرد پس از تجربه سفر به ایران، برداشت تازه و متفاوتی از کشور پیدا می‌کند. گردشگری مأموریت مشترک ما برای ارتقای تصویر ایران در جهان است و باید همه ظرفیت‌ها برای افزایش گردشگران ورودی به‌کار گرفته شود.

ایمانی‌پور با تاکید بر اینکه در حوزه میراث‌فرهنگی «عمل مقدم بر علم» است، اعلام کرد: تجربه عینی، مؤثرترین شکل روایت فرهنگی است و یکی از دلایل اصلی تأثیرگذاری سفر گردشگران به ایران نیز همین امر است. 

او موافقت‌نامه‌های فرهنگی را اساس همکاری‌های بین‌دولتی توصیف کرد و گفت: این اسناد چهار حوزه فرهنگ، ورزش، علم و گردشگری را شامل می‌شود و بخش گردشگری در صدر محورهای مشترک قرار دارد. 

به گفته وی، روابط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت‌های وزارت میراث‌فرهنگی در سطح مناسبی قرار گرفته و اکنون دوره‌ای مناسب برای توسعه همکاری‌هاست.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت همکاری‌های استانی میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد و صنایع‌دستی را یکی از ارکان مهم «صادرات فرهنگی» دانست. 

وی افزود: هرچند اقدامات قابل توجهی انجام شده، اما برخی موانع قانونی در سطح دولت و مجلس باید با همفکری نهادهای مسئول برطرف شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابتکار برگزاری نشست مشترک نوروز با کشورهای حوزه نوروز را اقدامی ضروری و دیرهنگام دانست و افزود: کشورها علاقه‌مندند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و «پرچم خود را بالا نگه دارند». 

ایمانی‌پور با اشاره به گستره تمدنی ایران تصریح کرد: پرچمداری ایران در نوروز کاملاً طبیعی است؛ زیرا جغرافیای فرهنگی ایران به‌مراتب فراتر از مرزهای سیاسی کنونی است.

وی تاکید کرد: ایران ظرفیت و مسئولیت تاریخی خود را در معرفی نوروز به‌عنوان میراث مشترک ملت‌های منطقه بر عهده خواهد گرفت.

 

 

