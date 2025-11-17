تهران میزبان نخستین اجلاس وزرای گردشگری حوزه «نوروز» میشود/ نشاط اجتماعی، معرفی ایران و همگرایی منطقهای سه هدف اصلی ماست
در نشست بیستوپنجم شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سیدرضا صالحیامیری از تصویب برگزاری نخستین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای حوزه نوروز در تهران خبر داد و با تاکید بر نقش نوروز در هویت ایرانی و دیپلماسی فرهنگی اعلام کرد این رویداد، ایران را به محور همکاریهای نوین گردشگری منطقهای تبدیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، بیستوپنجمین جلسه شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی روز دوشنبه ۲۶ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور سیدرضا صالحیامیری، حجتالاسلام و المسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیران ارشد و کارشناسان تخصصی حوزههای فرهنگ و گردشگری برگزار شد.
در این جلسه، وزیر میراثفرهنگی از تصویب برگزاری اجلاس وزرای گردشگری کشورهای حوزه نوروز در ایام نوروز ۱۴۰۴ در تهران خبر داد؛ رویدادی کمسابقه که به گفته وی میتواند آغازگر مرحلهای تازه در همکاریهای فرهنگی و گردشگری منطقه باشد.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه نوروز میراث مشترک ملتهای منطقه و یکی از ریشهدارترین آیینهای بشری است، اظهار کرد: نوروز با قدمتی چند هزار ساله و ثبتجهانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو، ظرفیت بینظیری برای معرفی فرهنگ ایرانی و تقویت همبستگی میان کشورهای دارای این جشن کهن دارد.
او گفت: برگزاری این اجلاس در سطح دولتها نهتنها به افزایش نشاط اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب ارتقای تعاملات فرهنگی، گردشگری پایدار و همکاری در حوزه حفاظت از سرمایههای تاریخی و معنوی ملتهای حوزه نوروز میشود.
وزیر میراثفرهنگی هدف اصلی از این ابتکار را تبدیل نوروز به یک برند معتبر جهانی دانست و تصریح کرد: ایران، به عنوان خاستگاه و محور اصلی این آیین دیرینه، باید نقش پیشبرنده خود را در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.
او توضیح داد: در چارچوب این اجلاس، برنامههایی نظیر نشستهای تخصصی گردشگری نوروزی، کارگاههای آموزشی و بازدید هیأتهای شرکتکننده از محوطههای تاریخی مرتبط با نوروز از جمله تختجمشید و پاسارگاد طراحی شده است تا تصویر جامع و مستندی از ظرفیتهای فرهنگی ایران ارائه شود.
او همچنین به تغییر رویکرد ایران در سیاستهای جذب گردشگر اشاره کرد و گفت: تمرکز اصلی کشور از این پس بر حوزه نوروز قرار خواهد گرفت تا جریان گردشگری فرهنگی با انسجام بیشتر توسعه یابد و معرفی جاذبههای ایران در فضای بینالمللی با رویکرد علمی، نظاممند و هدفمند انجام شود.
صالحیامیری استفاده از ظرفیت شخصیتهای برجسته فرهنگی منطقه را یکی از محورهای تکمیلی این سیاست دانست و اظهار داشت: از اندیشمندان و صاحبنظران مسلط بر میراث مشترک فرهنگی دعوت خواهد شد تا جریان ایرانشناسی و گفتوگوی فرهنگی در منطقه تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی نهادی برای برگزاری این اجلاس تاکید کرد و اعلام کرد: شورای سیاستگذاری بیندستگاهی با حضور وزارت میراثفرهنگی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دستگاههای مرتبط تشکیل میشود تا فرایند برنامهریزی، تولید محتوا، معرفی ظرفیتها و پشتیبانی اجرایی رویداد با دقت و انسجام پیش رود.
صالحیامیری، نوروز را فلسفهای مبتنی بر صلح، مهربانی و پیوند انسان با طبیعت توصیف کرد و گفت: ایران در نظر دارد با میزبانی این اجلاس، چهرهای روشن از ظرفیتهای فرهنگی خود ارائه دهد و پیامی امیدآفرین از دوستی و همبستگی به جهان مخابره کند.
او با تاکید بر سه محور «نشاط اجتماعی»، «معرفی جامع جذابیتهای ایران» و «تقویت همگرایی منطقهای» این رویداد را نقطه عطفی برای گسترش تعاملات گردشگری و فرهنگی ایران با کشورهای حوزه نوروز دانست.