پوستر رویداد پاییز-برگ رونمایی شد

غریب‌پور گفت: ساخت هویت پاییز-برگ از جایی ساده‌تر با رنگ‌های تخت و خاموش شروع شد، که با لوگو و لوگوتایپ و پالت رنگی محدود بود. در این حالت مخاطب رویداد را گم می‌کردم و مرکز توجه‌ام هنرمندان لندآرت بود. اما این آگاهی را به من دادند که در این رویداد اصل بر هم افزایی با میدان طبیعت و مردم شهر است.

غریب‌پور در ادامه، افزود: ابتدا فراموش کرده بودم جعبه رنگ پاییز، در و تندتر از ایده اولیه من است. انگار خشکی این سال‌ها و دودگرفتگی شهر از یادم برده بود همیشه عاشق پاییز بوده‌ایم. مسیر را عوض کردم؛ چاره در نگاه امپره‌سیونیستی و ذرات رنگی تند و خالص‌تر بود، هافتون‌های درشت در مقابل کم‌ترین استفاده از جلوه‌های تخت و یکدست.

وی افزود: اگر اطلاعات نوشتاری و لوگوهای قد و نیم‌قد نبود حتماً به پوستر نقاشانه‌تری می‌رسیدم، اما در طراحی‌گرافیک مشق و مشقت، همین کنار آمدن با چارچوب رسانه است. سهم من از میدان مشقِ پاییز-برگ، بازیگوشی زیر پوست انضباط حرفه‌ای بود، همین!

گفتنی است پنجمین دوره رویداد هنری پاییز- برگ در مرحله فراخوان است و هنرمندان می‌توانند تا ۱۷ آذرماه آثار خود را به دبیرخانه رویداد به نشانی civa. ir ارسال کنند.

