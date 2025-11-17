خبرگزاری کار ایران
ناگفته‌های مصاف سرخپوستان با استعمار در «دروازه خورشید»

ناگفته‌های مصاف سرخپوستان با استعمار در «دروازه خورشید»
مجموعه مستند «دروازه خورشید» با روایتی از ناگفته‌های هویت ضداستعماری سرخپوستان از ۲۶ آبان‌ماه هر دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش شده و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند ۱۳ قسمتی «دروازه خورشید»، از دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه پخش خود را از قاب شبکه افق آغاز خواهد کرد.

این مجموعه مستند که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی روح‌الله اسدی ‌کیادهی تولید شده، روایتی تازه و متفاوت از تمدن سرخپوستان آمریکای لاتین ارائه می‌دهد؛ تمدنی که طی قرن‌ها زیر سایه روایت‌سازی رسانه‌های غربی، «وحشی» و «خشن» معرفی شده و حقیقت هویت ضداستعماری آن پوشانده شده است.

«دروازه خورشید» از تولیدات گروه مستند شبکه افق با حضور در سرزمین مردمان بومی، به زندگی، زیست فرهنگی، باورها و تلاش آنان برای احیای تمدنی می‌پردازد که روزگاری توسط استعمار اروپایی ویران شد. این مستند ضمن معرفی هویت ضد استعماری جامعه سرخپوست، پرده از بخشی از پشت‌صحنه استعمار نوین برمی‌دارد و مخاطب را با شکلی کمتر دیده‌شده از تاریخ و واقعیت این مردمان آشنا می‌کند.

این مجموعه تلاش دارد تصویری واقعی و بدون تحریف از فرهنگی عظیم ارائه دهد؛ فرهنگی که باوجود تاریخ تلخ تخریب، همچنان برای بازسازی خود ایستادگی می‌کند. «دروازه خورشید» هر دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.

