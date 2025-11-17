به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس»؛ این رویداد به دبیری مازیار رضاخانی نخستین جشنواره ملی با موضوع توانمندسازی زنان است که با هدف قدردانی از هنرمندان زن و نیز مردانی که در آثار خود به مسائل زنان جامعه پرداخته‌اند، طراحی شده است.

پانته‌آ پناهی‌ها بازیگر برجسته سینما و تئاتر به عنوان مشاور دبیر در این رویداد حضور دارد.

در حال حاضر مهلت ارسال اثر به نخستین دوره جشنواره به پایان رسیده و آثار جهت بررسی هیات انتخاب آماده می‌شوند. اطلاعات و اخبار این رویداد در سایت رسمی جشنواره به نشانی www.lotusfestival.ir قرار دارد.

انتهای پیام/