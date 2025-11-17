خبرگزاری کار ایران
«کتاب‌نوش» دوباره جان می‌گیرد

روایت ایستادگی سوسنگرد در پاتوق نوجوانان کتاب‌خوان»

دومین نشست برنامه فرهنگی «کتابنوش» هم‌زمان با هفته کتاب و کتابخوانی و سالروز آزادسازی سوسنگرد، در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای گلستان؛ دومین نشست برنامه فرهنگی «کتابنوش» هم‌زمان با هفته کتاب و کتابخوانی و سالروز آزادسازی سوسنگرد، در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود؛ جایی که قرار است نوجوانان کتاب‌خوان بار دیگر در فضایی صمیمی، خلاق و الهام‌بخش گرد هم بیایند و تجربه‌ای متفاوت از خوانش جمعی کتاب داشته باشند. 

 در این نشست، نیما اکبرخانی نویسنده کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» و لیلا عباسعلی‌زاده نویسنده کتاب «گیرنده: سوسنگرد» حضور خواهند داشت و درباره آثار خود با نوجوانان به گفت‌وگو می‌نشینند. 

همچنین روایتگران حوزه تاریخ دفاع مقدس، در برنامه حضور خواهند داشت و بخشی از فضای نشست را با روایت‌های تاریخی و الهام‌بخش خود همراهی خواهند کرد. 

دومین نشست «کتابنوش» روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود. این برنامه ادامه مسیری است که نخستین نشست «کتابنوش» با معرفی کتاب «مه و دود» نوشته سجاد خالقی آغاز کرد؛ نشستی که با فضاسازی خلاقانه و مشارکت فعال نوجوانان، تجربه‌ای متفاوت از کتابخوانی جمعی را رقم زد. 

در دومین دور «کتابنوش» نیز حضور نویسندگان، کارشناسان و نوجوانان علاقه‌مند، زمینه‌ساز شکل‌گیری گفت‌وگویی پویا خواهد بود؛ جایی که کتاب فقط خوانده نمی‌شود، بلکه زیسته می‌شود. 

این برنامه به همت فرهنگسرای گلستان و با هدف ترویج عادت مطالعه، پرورش نگاه نقادانه در نوجوانان و ایجاد پیوند میان ادبیات معاصر ایران و نسل فردا طراحی شده و قرار است در هر نشست با نگاهی تازه به جهان کتاب ادامه یابد. 

فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان است.

انتهای پیام/
