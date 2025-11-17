اعلام برنامه کامل سمینارهای جشنواره بین‌ المللی تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش ایلنا، برنامه کامل سمینارهای سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد.

فرهاد امینی دبیر بخش پژوهش سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان درباره روند برنامه‌ریزی این بخش رویداد اظهار کرد: «در این دوره تصمیم گرفته شد بخش پژوهشی جشنواره با هدف ارتقای سطح علمی و کیفی حوزه تئاتر کودک و نوجوان به‌طور مشخص تقویت و گسترده‌تر دیده شود. در سال‌های گذشته، فعالیت‌های پژوهشی این حوزه عمدتاً محدود به محافل رسمی یا نهادهایی بود که متولی تئاتر کودک و نوجوان بودند و بخش عمومی تئاتر کمتر با این حوزه ارتباط برقرار می‌کرد. به همین دلیل، در جشنواره امسال تلاش شد این ارتباط در سطحی گسترده‌تر و حرفه‌ای‌تر برقرار شود.»

او در ادامه توضیح داد: این تلاش در دو محور پیش رفته است: «بخش نخست، مسابقه مقاله‌نویسی بود که از سوی دبیرخانه جشنواره برگزار شد و با استقبال چشمگیری روبه‌رو شد. بخش دوم نیز برگزاری سمینار علمی و بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان است که با همکاری دانشگاه معماری و هنر پارس برنامه‌ریزی شده و در روزهای بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم آبان برگزار می‌شود».

امینی درباره جزییات سمینار افزود: «این سمینار با حضور مدرسان و پژوهشگران داخلی و خارجی تئاتر و جامعه‌شناسی برگزار خواهد شد. دو مهمان خارجی نیز در این برنامه حضور دارند؛ پیترشومان، بنیان‌گذار گروه تئاتر نان و عروسک، و همچنین ماریانا پریا فینک، استاد تمام دانشگاهی در بلگراد که از طریق وبینار در سمینار شرکت می‌کنند».

او همچنین به حضور استادان مختلف در این سمینار اشاره کرد: «اساتیدی مانند عطاالله کوپال، دانشیار و مدرس دانشگاه پارس؛ مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد تمام دانشگاه تهران که درباره جامعه‌شناسی کودکان و نوجوانان در جهان جدید سخن خواهد گفت؛ مسلم ناظمی، پژوهشگر مرکز سیاست‌گذاری علمی کشور و مدرس دانشگاه پارس که موضوع رفتارشناسی کودکان در فضای مجازی را بررسی می‌کند؛ نریمان امینیان؛ پوپک عظیم‌پور، مدرس دانشگاه پارس و مدیر گروه عروسکی دانشگاه تهران که درباره رادیکالیسم در تئاتر عروسکی و ارتباط آن با تئاتر کودک و نوجوان سخن خواهد گفت؛ و همچنین شیوا مسعودی، استادیار دانشکده هنرهای زیبا که او نیز در این سمینار حضور دارد».

امینی درباره ساختار اجرایی برنامه گفت: «این سمینار با حضور مسئولانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، شورای عطف و سایر نهادهای مرتبط برگزار می‌شود. افتتاحیه نیز با حضور محمود گلابچی، رئیس دانشگاه معماری و هنر پارس انجام خواهد شد و آزاده انصاری، مدرس تئاتر دانشگاه پارس و دبیر جشنواره، به همراه بنده و آقای مردانی، رئیس مرکز هنرهای نمایشی، در این مراسم حضور داریم».

او همچنین به دیگر سخنرانان اشاره کرد: «بهرام جلالی‌پور، دانشیار تئاتر و مدرس دانشگاه پارس و دانشگاه هنر ایران، در این سمینار درباره شیوه‌های آموزش تئاتر کودک و نوجوان سخنرانی خواهد کرد. همچنین دو مقاله ویژه در بخشی تحت عنوان یک عمر فعالیت هنری- پژوهشی در تئاتر کودک و نوجوان که توسط استاد داود کیانیان و استاد بگلریان ارائه خواهد شد».

امینی با اشاره به محورهای اصلی سمینار گفت: «برنامه امسال در سه محور اصلی برگزار می‌شود: آموزش کودک و نوجوان، که یکی از چالش‌های بزرگ حوزه تئاتر در سال‌های اخیر بوده است؛ آموزش مربیان تئاتر کودک و نوجوان و ضعف‌های موجود در نظام آکادمیک در این زمینه؛ جامعه‌شناسی کودکان و نوجوانان در جهان جدید؛ و سومین محور نیز بررسی روش‌ها و شیوه‌های نوین در آموزش تئاتر کودک و نوجوان است. امیدواریم این رویداد قدم اولی برای برطرف کردن خلأهای آموزشی موجود باشد».

او در پایان درباره بخش مقاله‌نویسی جشنواره توضیح داد: «مسابقه مقاله‌نویسی با استقبال بسیاری روبه‌رو شد و این موضوع برای ما در دبیرخانه بسیار ارزشمند بود. ۳۳ مقاله از نقاط مختلف کشور ارسال شد که سطح کیفی آن‌ها فراتر از انتظار بود. از میان آن‌ها ۱۲ مقاله به مرحله بازخوانی راه یافت و در نهایت هیأت داوران از میان این مقالات، دو مقاله را – یکی به‌عنوان برگزیده و دیگری به‌عنوان مورد تقدیر – انتخاب خواهند کرد که در مراسم اختتامیه معرفی می‌شوند».

جزئیات برنامه سمینارهای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد

برنامه کامل سمینارهای سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد.

سمینارها طی دو روز، ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه معماری و هنر پارس برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از پژوهشگران، هنرمندان، اندیشمندان و فعالان آموزش تئاتر کودک و نوجوان را گردهم می‌آورد.

این رویداد امسال با تمرکز بر «صحنه، جامعه و دانشگاه» شکل گرفته و به صورت زنده نیز از تلویزیون تئاتر ایران به نشانی live. theater. ir پخش خواهد شد.

روز نخست؛ سه‌شنبه ۲۷ آبان

آغاز برنامه روز نخست از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به سخنرانی‌های کوتاه و مقدماتی اختصاص دارد؛ ابتدا آزاده انصاری، رضا مردانی، محمود کلابیچیان و در ادامه فرهاد امینی، پژوهشگر و دبیر علمی سمینار، فضای کلی این نشست‌ها و مسیر دو روزه آن را برای حاضران ترسیم می‌کنند.

پس از آن، نخستین بخش از سخنرانی‌ها با محوریت آموزش آکادمیک تئاتر کودک و نوجوان از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۱۵ برگزار می‌شود. در این بخش، بهرام جلالی‌پور به ضرورت‌ها و چالش‌های آموزش دانشگاهی این حوزه می‌پردازد، عطاالله کوپال تجربه و مهارت در تئاتر کودک را بررسی می‌کند و نریمان امینیان به سنت‌های آسیایی در آموزش کودک از مسیر تکنیک‌های نمایشی اشاره دارد.

در ادامه روز نخست، برنامه از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵ وارد حوزه جامعه‌شناسی کودک و نوجوان می‌شود و مسلم ناظمی به بررسی رفتار نوجوانان در عصر شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد؛ موضوعی که یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و مربیان امروز است.

آخرین بخش این روز با حضور داوود کیانیان و از ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ برگزار می‌شود؛ بخشی با عنوان یک عمر فعالیت نظری در تئاتر کودک و نوجوان که در آن اصول و مبانی تئاتر نوجوان و تئاتر خلاق مرور می‌شود.

روز دوم؛ چهارشنبه ۲۸ آبان

روز دوم سمینار نیز از ۱۵:۳۰ تا ۱۶ آغاز می‌شود؛ ابتدا محمدرضا جوادی سخنرانی افتتاحیه را ارائه می‌دهد و سپس فرهاد امینی روز دوم را به شکل رسمی آغاز می‌کند.

بخش نخست روز دوم با تمرکز بر روش‌ها و شیوه‌های امروز تئاتر کودک در جهان از ۱۶ تا ۱۸ ادامه می‌یابد. در این بخش پوپک عظیم‌پور تبریزی درباره رادیکالیسم تئاتر عروسکی سخن می‌گوید، ماریانا پریا فینک از تجربه‌های آموزشی خود در مواجهه کودکان و نوجوانان با تئاتر روایت می‌کند و پیتروشومان، هنرمند مهمان دیگر، از پنج دهه تجربه اجرا و آموزش می‌گوید.

پس از آن، ۱۸ تا ۱۸:۴۵ به موضوعی اجتماعی‌تر اختصاص دارد؛ جایی که مقصود فراستخواه تئاتر کودک و نوجوان را از منظر «لحظه‌های نسل در اکنون جامعه ایرانی» تحلیل می‌کند.

سومین بخش روز دوم از ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ به شیوه‌های آموزشی نوین در تئاتر کودک و نوجوان اختصاص دارد. در این بخش، شیوا مسعودی در قالب یک سخنرانی مهمان به ضرورت آموزش شکل‌ها و روش‌های تازه در این حوزه می‌پردازد و پس از آن، اجرای ویژه‌ای برای مربیان تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.

در پایان نیز از ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۴۵ بخش پایانی با سخنرانی احمد بیگلریان برگزار می‌شود؛ او با مروری بر تجربه‌های طولانی‌مدتش درباره آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان، این دو روز را با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آینده در هنرهای نمایشی جمع‌بندی می‌کند.

مراسم اختتامیه سمینار نیز بلافاصله پس از پایان سخنرانی‌ها برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/