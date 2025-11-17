به گزارش ایلنا، نشان نخستین دوره رویداد ملی جایزه ادبی نیما از سوی کمیته تخصصی و علمی این رویداد فرهنگی به «محمود دولت‌آبادی» و «تقی پورنامداریان» ۲ تن از چهره‌های شاخص ادبیات معاصر ایران اهدا شد و پنج چهره اثرگذار که در حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون فرهنگی و هنری مرتبط با آثار و اندیشه‌های نیما یوشیج فعالیت و تولیدات فرهنگی و هنری داشتند تقدیر به‌عمل می‌آید.

رویداد فرهنگی جایزه ادبی نیما روز یکشنبه، 25 آبان ماه در مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم(ص) شهر رویان به ایستگاه پایانی رسید و با حضور تعدادی از اهالی فرهنگ و ادبیات و هنر مازندران و ایران، تندیس برنزی پدر شعر نو فارسی به «محمود دولت‌آبادی» نویسنده نامدار ایرانی و «تقی پورنامداریان» شاعر، پژوهشگر و استاد برجسته ادبیات فارسی اهدا شد.

دبیری کمیته علمی نخستین دوره جایزه ادبی «نیما» بر عهده «منصور علی‌اصغری» پژوهشگر، شاعر و نیماپژوه اهل ساری است که پیشینه دبیری همایش‌های علمی پژوهشی «نیما، زبان و شعر تبری»، «تا صبح‌دمان» و چندین همایش ادبی دیگر را در کارنامه دارد و داوود کیاقاسمی، لیلا مشفق، احسان مهدیان و عالین نجاتی اعضای این کمیته علمی و تخصصی هستند.

نشان برنزی پدر شعر نو که اثری هنری و ساخته شده توسط فرشید پاک‌نیا هنرمند مازندرانی است، با حدود سه کیلوگرم وزن برای جایزه ادبی نیما طراحی شد که نشان اصلی جایزه ادبی نیما محسوب می‌شود و به دلیل دست‌ساز بودن و جنس برنزی‌اش از ارزش هنری هم نیز برخوردار است.

انتهای پیام/